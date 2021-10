El presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), Mario Carhuapoma, habría percibido doble sueldo desde que asumió el cargo. De acuerdo con un reportaje de Punto Final, el funcionario recibió en agosto y setiembre el pago de más de S/ 22.000 como docente de Dedicación Exclusiva (DE) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Según el dominical, Carhuapoma es docente de DE en San Marcos desde diciembre 2018 y percibe un sueldo básico de S/ 7.557.32. Al asumir la presidencia ejecutiva del Seguro Social de Salud, Carhuapoma debió solicitar licencia sin goce de haber a la universidad para solo recibir los S/ 15.600 de parte de EsSalud.

Además, el reglamento de la Decana de América establece que los profesores de DE solamente pueden recibir por remuneración la que perciben por la universidad.

Reglamento de la Decana de América para la actividad académica docente.

Punto final: Doble sueldo de Carhuapoma

Punto Final tuvo acceso a la constancia de haberes y retenciones por renta de quinta categoría de Carhuapoma como docente de San Marcos en los años 2020 y 2021. Según los documentos, el presidente ejecutivo de EsSalud habría percibido en agosto pasado por parte de la universidad un total de S/ 11.335.98 que corresponden a S/ 7.557.32 de remuneración total y S/ 3.778.66 de subvención. Monto similar que también recibió en setiembre.

Además, en lo que va del año, Carhuapoma ha percibido como profesor de San Marcos S/ 91.387, remuneraciones que no están consignadas —según el dominical— en su declaración jurada de bienes, ingresos y rentas que presentó siendo autoridad de EsSalud.

Posible doble sueldo en 2020

El reportaje también reveló que Mario Carhuapoma habría percibido doble sueldo entre entre abril y julio de 2020 cuando fue contratado por el Gobierno Regional de Ayacucho para coordinar el traslado humanitario de personas a la región. Hecho por el que es investigado preliminarmente por la Fiscalía y por la que cobró S/ 25.000, pese a ser docente de San Marcos.

Exgerente de EsSalud

Recordemos que, el último domingo, la exgerente general de EsSalud, Martha Carolina Linares Barrantes, quien renunció al cargo, comentó que Carhuapoma estaría percibiendo doble sueldo.

“Yo hasta hace dos meses he estado ahí. Me precio de tener una buena memoria y en resolución rectoral no ha salido ninguna licencia. Yo le hice la pregunta directamente: ‘me imagino que ha pedido licencia’. Y me dijo dubitativamente: ‘doctora, no. Lo que yo he hecho es que me suspendan mis haberes’. Es esa su respuesta, no sé si lo habrá hecho o no”, detalló.

EsSalud se pronuncia

A través de un comunicado, EsSalud detalló que el 30 de setiembre, mediante carta dirigida a la rectora de San Marcos, Carhuapoma solicitó la suspensión retroactiva del pago de sus haberes, desde el mes de agosto, así como la continuidad de sus labores como docente e investigador universitario de manera ad honorem en tanto ejerza como presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud.

EsSalud se pronuncia respecto a la labor del Dr. Mario Carhuapoma como docente universitario en la Universidad Mayor de San Marcos. Foto: EsSalud

