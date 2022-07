El pasado viernes 22 de julio, la Oficina Nacional de Procesos Electores (ONPE) seleccionó a un total 505,938 ciudadanos como miembros de mesa, entre titulares y suplentes, para las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022, que se desarrollarán el domingo 2 de octubre.

A través de un sorteo público, se seleccionaron a tres miembros de mesa titulares y tres suplentes para cada una de las 84,323 mesas de sufragio que deberán instalarse en la jornada electoral. En ese sentido, también se habilitó la web donde se confirma la lista de todos los ciudadanos que desempeñarán esta importante labor.

¿Fuiste uno de los seleccionados en el sorteo? Estas son las 5 cosas que debes saber si fuiste elegido miembro de mesa durante las Elecciones 2022 en Perú.

¿QUÉ DEBES SABER SI FUISTE ELEGIDO COMO MIEMBRO DE MESA?

1. La lista de la ONPE está sujeta a tachas

Si eres uno de los 505 mil 938 ciudadanos que fueron seleccionados como miembros de mesa durante las Elecciones Regionales y Municipales 2022, debes saber que la lista preliminar presentada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está sujeta a tacha, establecida por la Ley Orgánica de Elecciones.

La tacha es el recurso que interponen los ciudadanos contra la designación de determinados electores que han sido sorteados como miembros de mesa por impedimentos establecidos en la Ley 26859. Recuerda que esta establece que no pueden ser seleccionados los candidatos y personeros de las organizaciones políticas, ni los funcionarios y empleados de los organismos electorales.

Tampoco pueden ser elegidos las autoridades políticas ni los ciudadanos que integran los comités directivos de las organizaciones políticas inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entre otros casos.

2. Funciones de cada miembro de mesa

Presidente de mesa : El presidente de mesa es la persona que asume la representación de la mesa y la conducción de los actos principales. Es la autoridad encargada de velar por el desarrollo correcto de la acción de sufragar.

Funciones del presidente de mesa:

Revisar el material electoral junto al personal de la ONPE. Verificar que haya suficientes hologramas y cédulas para su trabajo (1 por votante).

Firmar las cédulas electorales.

Entregar las cédulas firmadas y dobladas a los electores.

Junto al personal de la ONPE, contar los hologramas y las cédulas que se devolverán por no haber sido usadas.

Secretario y tercer miembro de mesa: Tienen la obligación de permanecer junto al presidente, apoyando las tareas de los tres momentos principales que toda elección trae consigo: instalación de la mesa, el sufragio y el escrutinio.

Funciones del secretario:

Tomar lista a sus compañeros y solicitar que firmen la hoja de control. Si hay inasistencias, colocar “Faltó” en su espacio de firma.

Llenar las actas para los personeros acreditados y las autoridades correspondientes.

Recibir el DNI de los votantes. Buscar al elector en la lista y pedir la conformidad del presidente de mesa.

Señalar al ciudadano dónde debe firmar y poner su huella después de votar.

Funciones del tercer miembro de mesa:

Pegar el holograma en el DNI del votante.

Devolver el DNI al elector después de votar.

Suplentes: Son aquellos ciudadanos seleccionados por la autoridad competente para reemplazar a los miembros de mesa, en caso estos no asistan.

Funciones de los suplentes:

Llegar con anticipación a su mesa de votación.

Si uno de los miembros de mesa falta, deberá reemplazarlo, ocupando el puesto de jerarquía más bajo. Por ejemplo: si falta el presidente, el secretario pasará a ser presidente; el tercer miembro, secretario ; y el suplente será tercer miembro.

3. ¿Puedo renunciar a ser miembro de mesa?

El cargo de miembro de mesa es irrenunciable, a menos que quien haya salido elegida sea una persona con factores de riesgo a contagios y cuadros graves de COVID-19, embarazadas y quienes tengan hijos menores de 2 años, según Resolución Jefatural 002595-2022-JN/ONPE.

Si es tu caso, deberá presentar una excusa al cargo, que puede ser tramitada hasta cinco días después de la publicación oficial de la relación de miembros de mesa. Es decir, desde el 15 de agosto del 2022.

4. ¿Cuál es la compensación económica que recibiré por ser miembro de mesa?

Todos los miembros de mesa que ejerzan el cargo durante las Elecciones Regionales y Municipales 2022, recibirán una compensación económica de 120 soles por cada jornada electoral (primera y segunda elección).

En ese sentido, debes recordar que los miembros de mesa serán la máxima autoridad electoral en cada mesa de sufragio el próximo domingo 2 de octubre, por lo que depende de ellos la instalación temprana y el correcto funcionamiento de la misma.

5. ¿Cuál es la multa si no cumplo con mi deber de ser miembro de mesa?

Si eres miembro de mesa, debes saber que tu mesa no funcionará hasta tener mínimo 3 miembros con los cargos: presidente, secretario y tercer miembro. Si no lo haces, y no presentas una justificación, tendrás una multa electoral, como en anteriores procesos electorales.

Esta vez, la multa por no ejercer el cargo de miembro de mesa es de 230 soles.

¿CÓMO SABER SI SOY MIEMBRO DE MESA?

Si quieres saber si eres uno de los encargados de las mesas de sufragio durante los comicios del 2 de octubre, debes acceder al siguiente enlace. En la página web, podrás enterarte si fuiste seleccionado como uno de los miembros de mesa, titulares o suplentes, con solo ingresar tu DNI o tu nombre completo.