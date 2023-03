La titular del Ministerio de Salud (Minsa), Rosa Gutiérrez, ofreció disculpas este miércoles al país tras los cuestionamientos por su viaje a la ciudad de Washington (Estados Unidos) para participar en una reunión regional convocada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en medio de la emergencia por intensas lluvias ocasionados por la influencia del ciclón Yaku, que viene dejando varios damnificados en el Perú sobre todo al norte.

En diálogo con RPP, la funcionaria explicó que, no envió un técnico porque, en su calidad de ministra de Salud, su función es tomar decisiones en el sector. Anunció que hoy, miércoles 15, llegará al país y aclaró que ha monitoreado constantemente la situación del país.

“Si yo como ministra, necesito tomar acciones rápidas en favor de mi país, siempre voy a estar adelante. Sí, también recojo y pido mil disculpas a la población si tal vez lo han tomado de esa forma. Siempre soy una mujer humilde y sensible frente a esa situación”, indicó.

“Estoy volviendo hoy día y voy a continuar, porque no he dejado de atender todos los requerimientos de nuestras diferentes regiones. Maliciosamente se hace ver que la ministra se ha ido de paseo [...] No hemos dejado de monitorear, los viceministros están trabajando y los ministros están en el campo”, agregó la ministra de Salud.

Respecto a que viajó a Washington acompañada por su hijo de 11 años, Gutiérrez remarcó: “Permítanme decir que el viaje de mi niño no ha generado ningún costo. He trabajado intensamente, y lo voy a hacer. Si los peruanos se sintieron ofendidos en esa forma, les pido las mil disculpas, mi abrazo siempre, y voy a estar más tarde con ustedes y trabajando”.

“Siempre he manifestado que soy mamá y papá, y mi rol de madre se va a anteponer ante cualquier situación. La seguridad de mi hijo siempre va a estar primero”, acotó.

Sobre su participación en reunión de la OPS

La ministra de Salud remarcó que su participación en el evento de la OPS, realizado el martes 14 de marzo, fue importante para gestionar financiamiento y asistencia técnica para la prevención, preparación y respuesta frente a futuras pandemias y desastres.

“Como Perú, se ha buscado llevar una línea técnica clara y precisa donde se manifieste que nuestro país tiene que estar en iguales condiciones, participando con equidad y transparencia para tener a tiempo las vacunas, los insumos, los reactivos y el material de protección para los médicos”, sostuvo Rosa Gutiérrez.

“Hemos podido activar el fondo de emergencia de la OPS, que permite dinero fresco que va desde 100 mil dólares a dos millones de dólares para atender a zonas damnificadas”, agregó.