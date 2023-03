El titular del Ministerio de Educación (Minedu), Oscar Becerra, dijo que en los primeros cien días de su gestión se han destrabado proyectos y solucionado otros problemas.

Becerra formuló declaraciones durante una visita de supervisión a las aulas temporales de la I.E. San Felipe, en el distrito de Comas, en Lima norte, que es parte del “Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario”.

El ministro explicó que el colegio de contingencia ha sido implementado con aulas temporales para que los estudiantes reciban allí sus clases mientras se demuele el antiguo edificio y se construye el nuevo local.

“Todo esto se hizo en tres meses porque estamos comprometidos en que los niños y adolescentes reciban la educación de calidad que merecen”, precisó.

Afirmó que las 75 Escuelas Bicentenario deben entregarse el 2024, año de la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho.

“No había forma de cumplir antes, porque no se tenían los expedientes técnicos; ahora sí están y previamente se levantan los colegios temporales para no interrumpir las clases”, anotó.

Las 75 escuelas beneficiarán a 114,000 estudiantes Escuelas Bicentenario de 21 distritos de Lima Metropolitana y 9 regiones.

El ministro recordó que cuando asumió el cargo en diciembre del 2022, encontró “un caos absoluto, un desgobierno total, no se había hecho planes, no se había planificado la entrega de útiles y material educativo, no había presupuesto para llevar el material educativo de las UGEL a los colegios y, además, los materiales no estaban en el almacén”.

Finalmente, reiteró que se han aprobado normas que permiten proveer de recursos a las UGEL para que distribuyan el material a los colegios y dijo que en caso de que esto no sea posible, se están suscribiendo convenios para realizar esa tarea con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

