Tras los enfrentamientos ocurridos ayer entre miembros del orden y de la policía a fin de desalojar a los comuneros de Fuerabamba que invadieron propiedad de la mina -que ejecutaron la defensa posesoria extrajudicial, de conformidades con el articulo 920 del Código Civil- el presidente de la comunidad de Fuerabamba dijo que no permitirán la permanencia de la minera MMG Las Bambas y que “les ha declarado la guerra”.

“En estos momentos, seguimos en la lucha. Prácticamente, las Bambas nos ha declarado la guerra y la comunidad nunca se va a rendir. Vamos a seguir en la lucha día a día y noche a noche. Ayer, Las Bambas nos ha traicionado cuando el ministro de Energía y Minas tenía que llegar a las 2 p.m., ahí estaban los niños y las señoras tranquilamente esperando pero nos ha sorprendido cuando aparecieron los policías, militares y el personal contratado de las Bambas, los delincuentes venezolanos, y agredieron”, declaró a Exitosa el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas.

“Esto no se va a quedar así. La comunidad ha tomado una decisión en que la guerra continúa. Acá no se va a quedar Las Bambas. Ayer nos han desalojado a bombas, perdigones, golpes y masacres. No nos vamos a quedar acá. Por lo tanto, quiero decir a nivel nacional que las Bambas no va, no va a ir más ”, agregó.

En esa línea, dijo que la comunidad no va a formar parte de ninguna mesa de diálogo que se instale desde el gobierno de Castillo.

“Lo lamentamos, ya no hay esperanza, simplemente la decisión del pueblo es que la Bambas no va . Nosotros no vamos a dejar de luchar. Acá Las Bambas nos ha declarado la guerra, traicionando a la comunidad, masacrando a los campesinos que hemos abierto la minería. Esto no se queda acá, estamos bien doloridos. Y si realmente nos persiguen y encarcelan, estamos dispuestos a dar nuestra vida porque esto nunca hemos pesando que nos iban a hacer”, explicó.

Dijo que volverán a tomar acciones con miras a volver a invadir las instalaciones de la mina, a las que consideran de su propiedad.

“El estado de emergencia no nos intimida no nos da miedo, lamentamos esa decisión y por lo tanto vamos a seguir en la lucha, en estos momentos vamos a entrar a nuestro pedio y ahí queremos que nos maten. Vamos a retomar nuestras posiciones, no tenemos miedo a la muerte, preferimos morir en nuestra tierra natal que estar acá en el aire sin tierras acá . Las Bambas hasta acá llegó y no va a ir más”, enfatizó.

Cabe recordar que en noviembre del 2011 Las Bambas y la comunidad de Fuerabamba firmaron un contrato de permuta con el objetivo de transferir tierras: 4,774 hectáreas a cambio de más de 4,200 hectáreas distribuidas en cinco predios, todos estos con saneamiento y titulados a favor de la comunidad.

Según informó MMG se ha entregado copia de las partidas registrales donde estas cinco propiedades estaban inscritas a favor de la comunidad de Fuerabamba. En ese sentido, el contrato de permuta -dice la mina- ha sido cumplido al 100%, tanto por parte de la comunidad, quien nos ha entregado sus tierras, como por parte de la empresa, quien transfirió estos predios.

Además, en el 2010 se firmó un contrato de compraventa con las comunidades de Chila y Choaquere -actualmente en protesta- para adquirir parte de sus terrenos, los cuales fueron transferidos posteriormente en virtud del contrato de permuta a la comunidad de Fuerabamba.

“Estas tierras se encuentran inscritas a nombre de la comunidad de Fuerabamba. Nosotros hemos edificado la nueva urbanización -nueva Fuerabamba- donde existen 441 viviendas, un mercado de abastos, un centro educativo y un centro de salud de primer nivel, entre otros edificios públicos”, recordó la mina.

