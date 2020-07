Perú







LAP: “Aeropuerto Jorge Chávez abre a las 4 a.m. y no es necesario que pasen la noche en los exteriores” Ante la continua presencia de adultos mayores y niños en el exterior del terminal aéreo, la concesionaria Lima Airport (LAP) indicó que no hay necesidad de acudir con más de 3 horas de anticipación.