Como consecuencia de los constantes incendios forestales que se han reportado en las últimas semanas en La Libertad, la región ha perdido alrededor de 757 hectáreas de cobertura natural, de las cuales 608.5 hectáreas corresponden a cultivos, siendo los agricultores de las provincias altoandinas las más afectadas.

Así lo informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) en su último reporte de incidencias, quien precisa que en total suman 21 los siniestros registrados en la región entre julio y septiembre del año en curso.

La provincia de Otuzco es hasta ahora la más afectada al perder 251 hectáreas de cobertura vegetal a consecuencia de incendios forestales registrados dos en el distrito de Usquil, otros dos en Agallpampa y uno en Huaranchal.

De igual manera, la provincia de Bolívar ha perdido 218 hectáreas de cobertura vegetal, debido a tres incidentes registrados en el distrito de Bolívar, uno en Condormarca y otro en Longotea.

El jueves 18 de julio se perdieron 200 hectáreas de cobertura vegetal por un incendio registrado en el caserío de Cujibamba, en el distrito de Bolívar.

La tercera provincia afectada es Sánchez Carrión, la pérdida de 130 hectáreas de cobertura vegetal a consecuencia de la ocurrencia de cinco incendios registrados en los distritos de Curgos, Sanagorán, Huamachuco y Cochorco.

El último siniestro registrado en esta región se dioi el 3 de septiembre en Cochorco y las brigadas de respuesta acaban de controlarlo luego de alrededor de 10 horas de intensa labor en los caseríos de Paucapampa, Chorco y San Isidro.

También se registraron incendios en los distritos de Santiago de Chuco (40 ha) y Cachicadán (2 ha), ubicados en la provincia de Santiago de Chuco. En la provincia de Gran Chimú se han registrado incendios en el distrito de Sayapullo (13 ha) y Marmot (30 ha).

En la provincia de Pataz se perdieron 39 hectáreas por el incendio reportado el miércoles 31 de julio en el caserío de Santa Rosa, distrito de Tayabamba. Mientras que en la provincia de Trujillo se perdieron 0.5 hectáreas de cobertura natural por incendio forestal registrado en el sector El Silencio, en el distrito de Huanchaco.

Recomendaciones

El COER recomendó a la población y agricultores no encender fuego cerca de bosques y pastizales, no quemar residuos vegetales, asegurarse de que no exista posibilidad de reavivar el fuego al apagar las fogatas, delimitar el fuego con materiales no combustibles, con arena o con piedras y tener a la mano materiales como tierra o agua para apagarlo de inmediato.

También dijo que de acuerdo al pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) se está incrementando la temperatura diurna en la sierra de la región La Libertad, por lo que pidió a las autoridades locales deben estar pendientes ante focos de calor y probables siniestros en la zona.