Josué Gutiérrez, Defensor del Pueblo, aclaró el tema de las renuncias en su despacho de varios adjuntos de la entidad que dirige. El funcionario mencionó que en estos momentos se encuentran realizando un “relanzamiento” en esta institución, por lo que él los “invitó” a dar un paso al costado y dejar sus puestos para promover a otras personas.

Como se sabe, el pasado jueves, Rolando Luque Mogrovejo presentó su renuncia al cargo de adjunto de Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad. Cabe destacar que este funcionario también ocupaba el puesto de jefe en el Programa de Ética y Prevención de la Corrupción dentro de la entidad.

La semana pasada, también renunció Lissette Vásquez, quien se desempeñaba como adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.

En relación con este tema, Gutiérrez Cóndor mencionó que se “invitó” a varios adjuntos a presentar su renuncia con el objetivo de “concluir el ciclo”, permitiendo así la promoción de otros funcionarios que cuentan con experiencia y habilidades “iguales o similares condiciones”.

“Hay que entender dos cosas: una cosa es que, por decoro, por decencia, yo les pueda decir (…) con el equipo que me acompaña (…), comunicar, que es necesario terminar el ciclo para comenzar otro, y promover a los que tienen el expertís en igual o similares condiciones que trabajan en la Defensoría para que asuman esos roles. Es invitarlos indudablemente a que renuncien, y eso es lo que se ha hecho en todo este tiempo”, explicó.

“Las instituciones, si bien tienen el concurso de las personas, trascienden a las personas, y lo que se tiene en la Defensoría del Pueblo es a un equipo multidisciplinario, sobre todo en conflictividad. Nosotros creemos que hay etapas en toda institución y esta es una etapa de relanzamiento”, agregó.

Gutiérrez señaló que las salidas de la entidad eran previsibles, ya que sostuvo reuniones con los funcionarios al comienzo de su gestión.

“Cuando llegué a la Defensoría me reuní con todos los adjuntos. Les dije que inicia una nueva gestión, y que tienen mi respaldo, mi confianza, y que quienes no estén de acuerdo me lo indiquen para poder ver el proceso de cambio”, indicó.

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo. (Foto: Congreso)

¿Quiénes más presentaron su renuncia?

Con las recientes renuncias, la institución acumula un total de 8 funcionarios que dejaron sus cargos como adjuntos. Este número incluye las renuncias de Matilde Cobeña (Niñez y Adolescencia), Alicia Abanto (Primera Adjunta), Susana Silva Hasembank (Lucha contra la Corrupción), Alberto Cruces Burga (Asuntos Constitucionales), Carolina Garcés Peralta (Derechos de la Mujer), y Percy Castillo (Derechos Humanos y Discapacidad) entre los meses de junio y noviembre del año pasado.

