El congresista de Acción Popular José Arriola, tiene registradas a dos mujeres como cónyuges en la base de datos de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).

El legislador sostuvo que la falta de actualización en el sistema de EsSalud es la responsable de que figure tanto el nombre de su actual pareja, Katia Esperanza García Núñez del Arco, como el de su exesposa Irma Ernestina Moreno Prieto como beneficiarias del sistema de salud.

“En julio del año 2021 todos los congresistas hemos firmado dos declaraciones juradas: una, que tiene que ver sobre bienes y rentas; y otra para lo que es prestación de salud. En ese entonces yo declaré solamente de mi actual pareja, no de la señora que fue mi esposa y con la cual estoy divorciado. No es que yo haya registrado a dos personas”, dijo el parlamentario.

“El Congreso como nuevo empleador mío tuvo que enviar tanto a EsSalud mi nombre y datos de la persona que yo estaba consignando. Hoy estoy enviando un oficio a EsSalud y a la Oficialía Mayor del Congreso para que me enseñen el cargo. Que EsSalud no haya actualizado su base de datos y haya mantenido el nombre de una persona en Ate es algo que me está perjudicando”, agregó.

Investigado por los casos “Mochasueldos” y “Los Niños”

Arriola ha sido investigado por la Comisión de Ética tras ser acusado de presuntamente haber recortado los sueldos de trabajadores de sus despachos.

El congresista habría hecho que sus trabajadores “donen” parte de sus salarios para realizar labores sociales, ello de acuerdo con unos consentimientos firmados por ellos mismos, los cuales fueron hallados durante el allanamiento a su domicilio efectuado en marzo último por el caso “Los Niños”.

