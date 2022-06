El mundial se realizó en Panamá y consagró a nuevas figuras en el denominado deporte ciencia. En las nueve rondas, Perú fue uno de los países que logró sumar más triunfos en cada una de las 12 categorías seleccionadas para la competencia y así se colocó en la cúspide del ajedrez mundial.

El futuro Gran Maestro

Vásquez, quien practica ajedrez desde los 7 años y ahora tiene 16, dijo sentirse orgulloso de este triunfo que le motiva a seguir adelante mejorando su juego para nuevas competencias. “Agradezco a mi colegio por el apoyo y la oportunidad de potenciar mis habilidades en el ajedrez y poder darle a mi país este campeonato”, agregó.

Para alcanzar el triunfo el joven se prepara cinco horas diarias (de 3 p.m. a 8 p.m.) en apertura, cálculo y estrategia. “Lo que más me ha costado trabajar es cálculo porque te ayuda a salvar partidas en tiempos de apuro y yo juego contra el reloj”, explica el menor y agradece el apoyo también de su entrenador particular es el Gran Maestro (GM) Christian Cruz.

A pesar de este su deporte favorito, Vásquez comenta que le gustaría practicar natación porque se da cuenta de que también es importante el deporte físico y no solo el ejercicio mental, confiesa el chico que disfruta de libros de ajedrez como “Maestría técnica”. “Eso sí es parte del entrenamiento, lo de las pastillas que consume la protagonista de ‘Gambito de dama’, no”, dice entre bromas el futuro chef o sicólogo.

Cuando lo decida e ingrese a la universidad se dedicará a prepararse para ser GM también.

Una historia de confianza

Por su parte, nuestra campeona Azumi Bravo destacó lo difícil que fue enfrentar a ajedrecistas de alto nivel competitivo en este deporte dominado por países europeos y asiáticos.

La joven practica sobre el tablero desde los 9 años. Si bien le gustaban otros deportes como atletismo, vóley y balonmano, las piezas llamaban su atención mucho tiempo antes de que la convocaran a su primer torneo. “No me fue tan bien, me dolió. Pero tuve la oportunidad en lo que más me gusta porque requiere de concentración, disciplina, responsabilidad. Así que me esforcé y me motivé hasta que obtuve medalla de oro”, cuenta Bravo sobre sus competencias en el Panamericano escolar, en el Sudamericano de Argentina y ahora en el mundial.

Para lograrlo, tiene la costumbre de revisar sus partidas para mejorar sus tácticas. Mi entrenador es Juan Aguilar del Saco Oliveros y tengo un sparring, Marco Delgado Romero. “Es como mi amigo”, sostiene.

Asimismo, semanas antes de las partidas, Bravo cuenta que analiza a sus rivales de cada país. “Veo sus partidas, en qué están fallando y ahí busco atacar sus puntos débiles”, cuenta la joven de 15 años que le gusta mostrarse sobre todo firme y sin nervios.

Esto último es algo que tuvo que practicar puesto que admite que la confianza en sí misma no era hasta hace un tiempo su mejor virtud.

Julio Granda y los hermanos Cori son ahora sus referentes más cercanos y por eso le gustaría convertirse en GM como ellos.

Por ahora, su próximo reto es el Panamericano en Uruguay y luego las olimpiadas en la India, donde representará al Perú en alto.

Cifras y datos

Juego. El mundial se jugó, de acuerdo con el sistema suizo, en nueve rondas.

Edad. Participaron jugadores entre los 5 y los 17 años de edad, repartidos en seis categorías

Delegación. Henry Vásquez y Azumi Bravo estudian en el Colegio Saco Oliveros.

Adamaris Machaca. Tiene solo 8 años y es natural de Cusco.