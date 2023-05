Los alcaldes de Puente Piedra, Independencia, Santa Rosa y Ancón -quienes conforman la Mancomunidad Lima Norte- criticaron que el Ejecutivo haya observado la ley que autorizaba el uso de armas no letales por parte de los serenos. En esa línea las autoridades ediles consideraron que la decisión del Gobierno es un retroceso y no ha contribuido en la lucha contra la delincuencia y criminalidad.

“Ahora ni siquiera permiten que el sereno use grilletes, sin embargo, existe la ley de arresto ciudadano, ahora tienes que decirle ‘Quédate quieto porque la policía sólo puede hacer estas detenciones’ me parece que el Ejecutivo está siendo muy cuadriculado y no toma las acciones mucho mas integralmente como deberían tomarse, propusimos armas de fuego, pero la barrera siempre será la falta de capacitación como si eso no fuese a existir, yo veo un retroceso en esta observación ”, señaló el alcalde del distrito de Puente Piedra, Rennán Espinoza.

El también presidente de la Mancomunidad Lima Norte refirió que ya algunos distritos de Lima Norte han obtenido chalecos antibalas, bastones tonfa, escudos, entre otros implementos. Espinoza dijo que con la observación de la ley que autorizaba el uso de armas no letales no se está contribuyendo en nada.

Por su parte, el alcalde del distrito de Independencia, Alfredo Reynaga se pronunció sobre este hecho, basándose en la última incidencia ocurrida en su distrito, donde delincuentes balearon los exteriores de una discoteca en la zona Industrial.

“Todos sabemos que hay discotecas y en los últimos años se han generado mafias, bandas que pretenden manejar una actividad como la prostitución ilegal, la municipalidad y el área de Fiscalización con la Policía venimos haciendo operativos para desterrar ello. Es un proceso, no es fácil, estamos afrontando bandas y esperamos una respuesta concreta y eficaz por parte del gobierno central”, dijo el alcalde.

En tanto, el alcalde de Santa Rosa, George Robles, calificó al Gobiernode “muy pasivo”, pues indica que no contempla el trabajo realizan las municipalidades. “Tenemos un equipo de personal que se sienten limitados, en su accionar no podemos actuar inmediatamente porque no tenemos ninguna herramienta para poder defendernos y arriesgando la vida del sereno ¿por que no nos dan las herramientas para combatir este flagelo? Las familias viven en terror y nosotros como alcaldes nos sentimos muy limitados”, dijo.

Asimismo, Samuel Daza, alcalde de Ancón dijo que el Serenazgo necesita estar en igualdad de condiciones frente a los delincuentes, “Es necesario que el equipo de serenazgo tenga la capacidad suficiente de respuesta frente a una actitud delincuencial que vemos”, señaló.

El Ejecutivo manifestó que el uso de este tipo de armas no letales, menos letales o potencialmente letales, aun cuando tengan el propósito de disuadir, defender o proteger, son instrumentos potencialmente letales, por lo que su incorporación en el texto de la ley debe corresponderse con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, regulados en los instrumentos internacionales.

Además, recordó que por mandato constitucional solamente la Policía Nacional del Perú (PNP) puede hacer uso de la fuerza para el cumplimiento de la función policial.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí