Los resultados para el Perú en el Travel & Tourism Development Index 2021 del World Economic Forum, publicados en mayo de este año, así como las cifras expuestas en el reporte trimestral de desempeño turístico, demuestran que, si bien existe una recuperación del sector frente a los resultados obtenidos el año anterior, estos todavía se encuentran por debajo de los niveles prepandemia, precisa ComexPerú.

“Impulsar la competitividad del sector y la inversión en infraestructura es clave. Ello permitirá posicionar al Perú como un destino turístico más atractivo, lo que incrementará el ingreso de turistas internacionales, el flujo de divisas por turismo receptivo y contribuirá al dinamismo de nuestra economía, entre otros”, precisó.

Cabe precisar que este índice sirve como herramienta estratégica de evaluación del sector de viajes y turismo, y permite comparar los resultados entre 117 economías consideradas.

Así, en esta última edición, sobresalen resultados distintos de la edición anterior (2019), ya que la demanda en este sector fue una de las más afectadas por la pandemia de COVID-19. No obstante, existen señales positivas que demuestran el inicio de la recuperación del sector, pero esta no se da al mismo ritmo entre los diferentes países.

Según el análisis de ComexPerú, Perú ocupó la posición 65, “lo que implica un avance en cuatro posiciones con respecto a la edición de 2019. En términos de los subíndices que componen este indicador, el país ocupa sus mejores posiciones en los subíndices de Política y condiciones propicias (puesto 21) e Impulsores de demanda (puesto 23); además, hubo una mejora en estos dos subíndices con respecto a la edición anterior.

Por el contrario, el país se encuentra significativamente rezagado en los subíndices Infraestructura (puesto 63), Entorno propicio (puesto 84) y Sostenibilidad (puesto 101)”.

Cabe resaltar que el subíndice Política y condiciones propicias mide las políticas específicas o los aspectos estratégicos que impactan en el sector de viajes y turismo, y lo componen tres pilares: priorización de los viajes y el turismo, apertura internacional y competitividad de precios.

Por su parte, el subíndice Entorno propicio captura las condiciones generales necesarias para operar en un país, y lo componen cinco pilares: Entorno empresarial, Seguridad y protección, Salud e higiene, Recursos humanos y mercado laboral, y Disponibilidad de tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Respecto a Latam

Al comparar los resultados de Travel & Tourism Development Index del Perú frente a sus pares en América Latina (especialmente, los países miembros de la Alianza del Pacífico), observamos que los subíndices Sostenibilidad, Infraestructura y Entorno propicio son los principales aspectos de desventaja. “Además, respecto de la sostenibilidad, el Perú presenta el peor resultado entre los países analizados, mientras que, por ejemplo, Chile ocupa la posición 31, por lo que el país vecino obtuvo el mejor desempeño en este indicador respecto de sus pares”, precisa.

Los resultados para el Perú muestran una moderada mejora respecto de la edición anterior del índice, tanto a nivel agregado como para los diversos subíndices, con excepción de Infraestructura, indicador en el que mantuvimos el resultado alcanzado en la versión previa.

“Sin embargo, aún nos encontramos en el medio inferior de las economías evaluadas en tres de los cinco subíndices considerados. Incluso, resulta preocupante la posición obtenida en el subíndice de Sostenibilidad, pues nos coloca en el quintil inferior de las economías analizadas”, resalta ComexPerú.

Desempeño turístico

En su reporte trimestral de desempeño turístico, ComexPerú explica que los principales agregados macroeconómicos, así como el desempeño turístico tanto a nivel nacional como departamental.

En el primer trimestre del año, la movilización de pasajeros por los aeropuertos del Perú aumentó un 125.3% respecto de similar periodo de 2021.

Entre los principales resultados, observan que, en el primer trimestre del año, el valor real del PBI del sector alojamiento y restaurantes fue un 49.4% más que lo acumulado en similar periodo del año anterior.

Esto demuestra la recuperación del sector; no obstante, el resultado se debería, parcialmente, a un rebote estadístico debido al contexto que atravesaba el sector en 2021, por las restricciones aplicadas por el Gobierno para mitigar el impacto del COVID-19. Así, si comparamos los resultados con el primer trimestre de 2019, todavía nos encontramos un 9.3% por debajo de los niveles prepandemia.

“Un aspecto importante por resaltar es el flujo de divisas por concepto de turismo receptivo. Así, entre 2009 y 2019, durante el primer trimestre del año, se generaba en promedio unos US$ 870 millones por dicho concepto. Sin embargo, el resultado en 2022 fue de US$ 486 millones. Si bien esta cifra es un 261.5% más que lo registrado en el mismo periodo de 2021, es un monto sustancialmente menor al de los tres primeros meses del año hasta antes del inicio de la pandemia. Por ejemplo, históricamente, hasta 2020, el primer trimestre del año se caracterizó por registrar montos superiores a US$ 580 millones por ingreso de divisas del turismo receptivo”, detalla.

En esta misma línea, al analizar la evolución de la entrada de turistas internacionales al país durante el primer trimestre del año, observamos que esta se incrementó un 689.3% respecto de lo registrado entre enero y marzo de 2021; sin embargo, esto es un 78.1% menos que lo obtenido en similar periodo de 2019.