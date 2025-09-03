El incendio forestal que se registra en el parque arqueológico de Machu Picchu, provincia cusqueña de Urubamba, ya consumió trece hectáreas de cobertura vegetal arbustiva y árboles nativos en el tercer día consecutivo, confirmó la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad (OGRDS) Machu Picchu.

Según un último reporte, el incendio forestal avanza en sector “Pacaymayo bajo”, kilómetro 96,500 de la vía férrea Ollantaytambo-Machu Picchu, margen derecha del río Vilcanota.

El desplazamiento de las llamas afortunadamente no amenaza zonas habitadas y el paso de turistas a la ciudadela inca de Machu Picchu que está a una distancias de 15 kilómetros.

Sin embargo, brigadas de bomberos forestales del Ministerio de Cultura, del Sernanp, municipalidad de Machu Picchu y la policía nacional retomaron esta mañana los trabajos de control y liquidación del incendio forestal desde dos flancos, derecho a izquierdo. Por el lado derecho se acercaría al monumento de Panpaqawa y por el izquierdo con dirección hacia una quebrada.

Zona peligrosa

En la última reunión del comando de operaciones se analizó que el incendio activo, en ambos flancos, registra zonas accidentadas “el fuego se encuentra en las quebradas, siendo difícil de atender por parte de los combatientes”, refieren en el informe. No obstante, se desarrolla el monitoreo constante desde el puesto de comando instalado en Pampaqawa, aquí se prioriza que no llegue ya que podría ver una afectación al monumento.

Finalmente, se informa que se brinda logística, desayuno, almuerzo, hidratantes y otros a los combatientes, así como el traslado de las brigadas en tren.

La OGRDS, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (COED) Machu Picchu, realiza el registro de la emergencia en la plataforma SINPAD. En dicho código se consignará la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) de la emergencia y las acciones por parte de las entidades.

Se informó de forma preliminar que hay 13 hectáreas devastadas, no hay daños a la vida y la salud de las personas, tampoco viviendas, el incendio no afecta el paso de trenes a Machu Picchu Pueblo, por ende no afecta a turistas y pobladores.