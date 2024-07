Un incendio forestal afectó aproximadamente 20 hectáreas de cultivo y varias cabezas de ganado en el centro poblado de Yanazara, ubicado en el distrito de Curgos, provincia de Sánchez Carrión, en la región La Libertad, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer).

De acuerdo al Coer, indicó que, gracias al apoyo de los agricultores de la zona, serenos y la brigada de respuesta de la Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad, se logró controlar el incendio, tras más de 12 horas de labores.

Sin embargo, se ha movilizado a personal de la base de Huamachuco del Ejército del Perú para finalizar las labores de extinción total del fuego y evitar que las llamas se propaguen nuevamente y afecten más hectáreas de cultivo.

Incendio forestal en La Libertad: Foto: Andina

Por su parte, la municipalidad distrital de Curgos está brindando el apoyo logístico para que se culmine con la evaluación de daños y el número total de afectados. En esa misma línea, se está coordinando con la Gerencia Regional de Agricultura para brindar atención a los agricultores afectados con este fenómeno natural.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), entre el 29 de julio y el 2 de agosto se presentarán condiciones atmosféricas que podrían favorecer la ocurrencia y propagación de incendios forestales de moderada a fuerte intensidad, tanto en la sierra como en la selva.

Ante ello, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha recomendado no encender fuego cerca de bosques y pastizales, no quemar residuos vegetales, asegurarse de que no haya posibilidad de que las fogatas se reaviven al apagarlas, delimitar el fuego con materiales no combustibles como arena o piedras, y tener a la mano material como tierra y agua para sofocarlo de inmediato.

