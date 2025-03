Bomberos se retirarán este lunes 10 de marzo de la zona del incendio en Barrios Altos, Cercado de Lima, por falta de apoyo con agua y maquinaria pesada.

El comandante territorial de los Bomberos de Lima y Callao, brigadier Alfonso Panizo, informó que los se retirarán hoy a las 6:00 p.m.

“Nosotros nos vamos a las 6 de la tarde. Hemos ampliado el período más, terminábamos a las 6 a.m., pero hemos ampliado hasta las 6 p.m., es decir, una semana completa. Si la gente que tiene que hacer su trabajo no lo hace, nosotros no podemos hacer más”, declaró a Canal N.

La decisión, tomada después de casi siete días de operaciones ininterrumpidas.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Durich Whittembury, indicó que este lunes se determinará el comando que se hará cargo de las demoliciones.

Agregó que acompañará como soporte el cuerpo general de bomberos.

“El miércoles deberíamos contar con un informe final de demolición, que la Municipalidad Metropolitana de Lima se ha comprometido a entregar hoy (...) No hay mucho margen de maniobra, se hará la remoción para que entre la maquinaria y pero por lo menos tres edificios van a ser demolidos”, sostuvo el titular del MVCS.

Whittembury dijo que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, los citó a una reunión para realizar una evaluación final y determinar el procedimiento en el COEN.

“El alcalde de Lima ya se ha pronunciado sobre la intangibilidad de la zona”, sostuvo.

Finalmente, comentó que inicialmente se van a entregar bonos de arrendamiento.