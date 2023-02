Luego del sismo de magnitud 7,8 en la frontera de Turquía y Siria y que ha dejado al menos 5,261 personas muertas y casi 26,000 heridos, el jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, indicó este martes que, a la fecha continúa reportándose el incremento de viviendas que no son construidas de forma adecuada para soportar un fuerte temblor.

Para el funcionario se está construyendo una ciudad de alto riesgo pues explicó que son las empresa inmobiliarias las que cumplen con la norma de viviendas sismo resistentes, pero un panorama contrario se reporta en los distritos alrededor de Lima, debido a que son los ciudadanos los que construyendo sus propias casas sin considerar características técnicas.

“Existe una norma de construcción sismo resistente en el país y lamentablemente sigue siendo respetada por así decirlo por las grandes empresas mobiliarias, es decir, que construyen edificios multifamiliares o comerciales. La norma es respetada por ellos, sino no contarían con el permiso, pero lamentablemente, un mayor número de la población que está en los distritos que rodean la zona céntrica de Lima, pues obviamente no tienen mucho apego a respetar esa norma y por ello hay autoconstrucciones, y lo hacen sobre suelos que no son adecuados. Lo único que estamos haciendo es construir en el tiempo una ciudad de alto riesgo para cuando ocurra un evento sísmico de magnitudes mayores”, indicó a TV Perú.

Tavera dijo que para evitar un panorama trágico luego de un movimiento telúrico, el ciudadano u autoridad debe escoger el terreno y materiales adecuados e incentivar de manera seria la realización de simulacros.

Recordó que, en el Mapa de Acoplamiento Sísmico elaborado por el IGP años atrás, las zonas con mayor acumulación de energía están frente a las costas de Lima, así como entre Nasca y Chala, Moquegua y Tacna, pero no frente a la zona de Ica.