Transportistas pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Lucha (Conal), confirmó el paro de 72 horas para los días 13, 14 y 15 de noviembre, coincidiendo con el desarrollo de las actividades de la APEC. La principal exigencia es la derogación de leyes N.º 32108 y la ley de criminalidad sistemática.

“Ratificamos a nivel nacional que este 13, 14 y 15 de noviembre habrá paro en el Perú”, expresó Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, agregando que en regiones como Piura, Lambayeque, Tacna, Arequipa y otras se sumarán a esta convocatoria.

Además, señaló que la lucha también se enfoca en exigir justicia y reparación para las víctimas de la Macrorregión Sur, fallecidas durante las movilizaciones contra el Gobierno y el Congreso a fines de 2022.

En conversación con el presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, Hernán Mendieta, sostuvo que esta medida busca hacer un llamado a la conciencia de los congresistas y ministros, ya que para ellos, “es insostenible trabajar siendo amenazados constantemente”.

“En nuestra asociación somos más de 8 mil conductores entre taxistas, mototaxistas y choferes de transporte urbano que vamos a acatar el paro de 72 horas. Esta medida también repercutirá a nivel nacional. Estamos organizados desde hace semanas y esperamos que las autoridades nos escuchen”, manifestó.

Gremios de transporte se unen para el paro de 72 horas. Foto: GEC.

“Estamos cansados de los extorsionadores que nos exigen pagos de S/ 5 mil, S/ 10 mil. Eso no nos deja trabajar tranquilos porque si no les pagamos nos matan. Un conductor no gana más de S/ 70 diarios de dónde van a sacar para pagar esas cantidades tan altas”, agregó.

LEA TAMBIÉN: Las implicancias de la nueva ley que faculta a ciudadanos a actuar en legítima defensa

Mendieta sostuvo que para este paro de 72 horas se unirán diversas empresas de transporte urbano en Lima, las cuales recorren Lima Norte, Sur y Este. En esa línea mencionó que no retrocederán porque sus exigencias son evidenciadas desde hace meses, pero no son escuchados.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.