El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, acusó a la empresa Cobra, encargada del proyecto Majes Siguas II, de aprovecharse de la confianza y burlarse de la esperanza de todo un pueblo mistiano.

“Los contratos se hacen para cumplirlos y no para perpetuarlos de por vida, menos si no hay avance alguno en los trabajos. La concesionaria Cobra lo único que ha hecho en todos estos 13 años, es aprovecharse de la confianza y burlarse de la esperanza de todo un pueblo y eso no va a volver a ocurrir”, señaló el gobernador del Gobierno Regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez ante autoridades y dirigentes de diversos gremios que apoyan su postura.

Informó que se ha planteado la caducidad del contrato con la concesionaria Majes - Siguas por el incumplimiento de 7 puntos graves, a pesar que se les dio tiempo para levantar las observaciones y no lo hicieron, aunque ahora solicitan el trato directo, cuando en una primera oportunidad lo rechazaron.

El asesor externo contratado para llevar a cabo la defensa de Arequipa, Luis Molero Coca, indicó que de estos incumplimientos, hay dos muy graves, como es el hecho de haber realizado obras sin haber aprobado el expediente Nº2, tal cual se estipula en el contrato y menos sin supervisión.

La empresa Cobra en su carta MS2-CAS-MEF-CAR-010 del 20 de setiembre de 2023, reconoce que ejecutó obras (Planta de Dovelas) que corresponden al Expediente Técnico Nº 2, indicó el abogado.

Añadió que el siguiente incumplimiento se basa en no haber levantado las más de 180 observaciones hechas por la empresa supervisora, argumentando que eran simples comentarios.

“Es por ello que se espera que el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Lima, se pronuncie respecto a quién tiene la razón en este conflicto, antes de pasar al arbitraje internacional al que seguramente acudirá la empresa Cobra”, anotó.

La causal de caducidad se encuentra establecida en la cláusula 5.2 del TUO del Contrato, la misma que condiciona el inicio de las “Obras Nuevas” de la Segunda Fase a que esté concluido y aprobado el Expediente Técnico 2, situación que no ha ocurrido, informó el Gore Arequipa a través de un comunicado.

Asimismo, el Gobierno Regional informó que mediante carta Nº 570-2023-GRA-GR, del 22 de setiembre, indicó al Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI), sobre la caducidad realizada y que por ser las controversias estrictamente de contenido jurídico, corresponden ser resueltas en sede nacional, es decir ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

Respecto a las reclamaciones económicas de 421 millones de dólares, el Gobierno Regional de Arequipa señala que el Concesionario no ha acreditado que ha invertido un solo dólar en la obra, porque hasta ahora ha evitado enfrentarse a su obligación de realizar el cierre financiero, el cual es real motivo por el cual Cobra ha trabado al Proyecto Majes Siguas II.

En ese sentido, dijo que carece de razón alguna que la empresa reclame US$ 183 millones por lucro cesante: US$ 127.43 millones por beneficios dejados de percibir por falta de ejecución del proyecto y US$ 55.87 millones por beneficios en la etapa de operación.

De otro lado, la Concesionaria reclama adicionalmente US$ 54.7 millones por trabajos ejecutados y no valorizados y US$ 59.2 millones por diferencia del Cofinanciamiento Compensatorio registrado por la Concesionaria respecto a lo que se le ha entregado. Entre ambos montos suman US$ 113.9 millones.

Si se suma los 113.9 millones que reclama a los 162.8 millones que ya se le entregó, se tendría un total de US$ 276.7 millones, siendo el total de Cofinanciamiento del Estado de US$ 282.28 millones.

Es decir, si se reconoce el monto reclamado, solo quedaría US$ 5.58 para realizar la represa de Angostura, el Túnel Trasandino y Túnel Pucará (18 KM) además del Aliviadero de Condoroma, cuyas obras solo registran un avance de 11.26%, que equivale a un monto de 31.79 millones, respecto a los US$ 282.28 millones de Cofinanciamiento.

Por costes, desarrollo de ingeniería y documentos técnicos, en octubre del año 2022 reclamaba US$ 32. 5 millones, en setiembre del año 2023 reclama 13.7 millones, lo que no tiene justificación para que realice el “ajuste de cifras”, anotó.

Además indicó que tampoco se sabe dónde están los más de US$ 11 millones que se le ha entregado para que ejecute los expedientes técnicos, desde el 2013 hasta el 2015.

Según la empresa Cobra, los costes por trabajos realizados no verificados por el Supervisor Especializado en el octubre del año 2022, ascendían a 13.5 millones y en setiembre del 2023 subió a US$ 54.7 millones, es decir, US$ 41.2 millones adicionales. “No se sabe qué ocurrió entre octubre del año 2022 y setiembre del año 2023, para que se produzca el incremento de 41.2 millones”, cuestionó.

“Con ello se demuestra que la Concesionaria tiene una total falta de seriedad, no solo en sus reclamaciones económicas, sino también en los supuestos incumplimientos que atribuye al Concedente, con el verdadero propósito de buscar justificaciones para no realizar el Proyecto”, sostuvo.

Mientras se resuelve el tema jurídico, el gobernador Sánchez Sánchez, anunció que se irá trabajando en el mantenimiento de la infraestructura de la primera etapa que se encuentra en riesgo de colapso.