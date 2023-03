La presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó a Tumbes -al Centro Poblado Puerto Pizarro- para iniciar la atención de la emergencia por las lluvias intensas en la zona norte del país.

Según adelantó, pronto se hará entrega de maquinaria para atender la emergencia.

“Como política de gobierno ya estamos trabajando para alcanzara cada municipio provincial un pack de maquinarias a nivel nacional para que afrontar esta situación de crisis”, expresó.

Según dijo, a través de Indeci, advirtieron, hace varias semanas, que este fenómeno natural iba a afectar al norte del país, pues el gobernador y los alcaldes no tenían cómo afrontar de manera inmediata y “el Estado - hay que decir la verdad - tampoco, porque no tenemos maquinarias”.

“El gobernador y los alcaldes no tienen cómo afrontar de manera inmediata y el Estado tampoco porque no tenemos maquinarias, autobombas, no tenemos cómo afrontar este sistema de lluvias porque se abandonó realmente al Estado”, comentó.

“Hoy estamos viniendo con ayuda humanitaria, motobombas y con trabajo articulado con la empresa privada”, reconoció la jefa de Estado.

Al respecto, remarcó que se debe entregar al Estado una infraestructura para que se pueda defender ante estas crisis climáticas.

LEA TAMBIÉN: Ciclón Yaku también daña campos de cultivo en el norte y afectaría campaña agrícola