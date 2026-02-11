El Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) oficializó el reemplazo de su gerente general, el coronel Edgar Paredes Montenegro, luego de la difusión de un reportaje periodístico que expuso presuntas irregularidades en la adquisición de viviendas en la región Piura.

En su lugar fue designado el coronel Oscar Vázquez Moreno , según informó la institución. Paredes Montenegro, en tanto, fue reasignado a la Dirección General de Orden y Seguridad (Dirnos), tras dejar el cargo.

El dominical Cuarto Poder informó sobre el desembolso de aproximadamente S/25 millones para la compra de viviendas que son o habrían sido inhabitables en Piura. La investigación periodística fue difundida antes de que se oficializara el cambio en la gerencia de Fovipol.

Cambio en Fovipol se produce tras reportaje que reveló presuntas irregularidades en la compra de viviendas. Foto: El Peruano.

Además, el reportaje dio cuenta de que el ahora exgerente solicitó a Fovipol un préstamo personal por más de S/ 533,000 para la adquisición de un departamento ubicado en el distrito de San Isidro.

Oscar Vázquez Moreno asume la gerencia en un contexto de mayor escrutinio. Entre sus principales retos estarán el esclarecimiento de las adquisiciones realizadas en Piura y la evaluación de los procedimientos internos para la concesión de préstamos, en un intento por restablecer la confianza de los efectivos de la PNP en la gestión del fondo de vivienda.