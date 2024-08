El jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Secretaría Técnica del Fonavi, Pablo Ernesto Palacios Delgado, señaló que se está alistando una nueva lista de beneficiarios para la devolución de aportes para fines de este año o en los primeros meses del 2025.

“Lo más probable es que a fines de este año o comienzos del 2025 se publique una nueva lista de beneficiarios con aquellos ex aportantes que hasta el momento no han formado parte de una lista”, declaró a la Agencia Andina.

No obstante, precisó que ese tema será definido por la comisión ad hoc, encargada de la devolución de dinero del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).

Aportantes consultan si son beneficiarios en calles. (Foto: GEC)

Hasta la fecha, se han publicado 20 listados de beneficiarios ex aportantes y, en lo que va del año, dos listados adicionales para el pago de reintegros. Actualmente, se está atendiendo a los beneficiarios del segundo listado de reintegros en las agencias del Banco de la Nación (BN).

Añadió que esta nueva lista no está destinada a un reintegro, sino que incluirá a personas que aún no han sido incluidas en ninguna lista de devolución de aportes hasta el momento. Así, se estaría elaborando la lista 21 para la devolución a los ex fonavistas que no han sido incluidos en ninguna de las listas anteriores.

“Estamos convocando a todos los ex empleadores para que nos remitan mayor información para mejorar el monto por devolver y que no sea muy bajo”, dijo.

Palacios resaltó que el cobro de estos aportes incide de manera directa en el aumento del consumo de las familias beneficiarias.

“Sin duda, el dinero que reciben los ex aportantes se va a poner a circular casi de inmediato. Muchos lo destinarán al pago de medicinas, al pago de deudas o a sus gastos diarios”, comentó.

Por lo tanto, se estima que la devolución de estos aportes podría tener un impacto positivo en la economía nacional, aunque no de gran magnitud.

