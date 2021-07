La fiscal Bonnie Bautista del Segundo Despacho Provincial de la Fiscalía Anticorrupción de Junín sustentó el pedido de prisión suspendida por 36 meses en contra de 20 implicados en la organización criminal Los Dinámicos del Centro, que involucra a funcionarios del Gobierno Regional y dirigentes del partido Perú Libre, que lidera Vladimir Cerrón.

Esta red, que operaba en Junín desde el año 2012, se dedicaba al tráfico de licencias de conducir. La fiscalía señaló que según las transcripciones de las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces, el objetivo final era político. Y es que según precisó, en el 2020 los cobros que se realizaban a los postulantes para licencias de conducir se convertían en aportes de campaña a Perú Libre.

“Se dio la orden que ya venía del Gobierno Regional de Junín de que se realice una mayor captación de postulantes bajo este modus operandis. ¿Cuál era el objetivo? financiar la campaña política del partido político de turno en esta gestión 2019-2022, que como todos sabemos a postulado a la presidencia y las elecciones congresales (Perú Libre)”, sostuvo.

En la transcripción de audios de conversaciones entre el Director Regional de Transporte y Comunicaciones, Eduardo Bendezú Gutarra, y la exjefa de personal de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín , Marina Vázques, la fiscalía advirtió una serie de hechos ilícitos.

“Bendezú, como Director Regional de Transporte y Comunicaciones, tenía conocimiento de las actividades ilícitas que desarrollaba esta presunta organización criminal, consentía también y era parte del direccionamiento de plazas para la contratación. (...) Incluso cuando entraron a la segunda vuelta ellos decían que eran Gobierno y que el señor Eduardo Bendezú Gutarra seguiría como ministro de Transportes. Ya se estaban distribuyendo los puestos de trabajo”, sostuvo.

La fiscalía acusa a Bendezú de pertenecer a la red criminal y que aprovechó entre el 2019 y el 2020 el cargo de director del programa sectorial en la Dirección de Transportes y Comunicaciones de Junín.

El Ministerio Público afirma que Bendezú Gutarra habría influenciado como coordinador para la contratación y permanencia de otros funcionarios vinculados a la emisión de licencias de conducir.

La Corte Superior de Justicia de Junín continuará la audiencia de prisión preventiva contra los 20 investigados en el caso Los Dinámicos del Centro este domingo a las 2:30 pm. y anunció que la misma continuará los días lunes 5 (2:30 pm.), martes 6 (9:00 am.), miércoles 7 (9:00 am.) y jueves 8 (9:00 am.)

Los delitos cometidos serían organización criminal, falsedad ideológica, concusión, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias.

Hasta el momento siguen prófugos de la justicia los principales dirigentes de Perú Libre implicados en este caso, entre ellos exdirectores regionales de Transportes, así como el secretario de organización de dicha agrupación política, Arturo Cárdenas Tovar.