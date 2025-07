Julio es un mes de temporada alta, por eso, si vas a viajar al extranjero por Fiestas Patrias, la Superintendencia Nacional de Migraciones te brinda algunas recomendaciones para que evites contratiempos en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Si eres peruano o extranjero residente en el Perú, con calidad migratoria vigente, mayor de edad y cuentas con tu pasaporte electrónico con una vigencia mínima de seis meses antes de su vencimiento, puedes realizar tu control migratorio en segundos haciendo tu prerregistro en MigraCheck, dentro de las 48 horas previas a tu vuelo, a través de la página web de Migraciones o descargando el aplicativo de MigraCheck disponible para iOS y Android.

Ten en cuenta las horas punta

Migraciones recomienda acudir con la debida anticipación al terminal aéreo, a fin de que pases con tiempo los respectivos controles de seguridad, sobre todo si tu viaje está programado entre las 7 a.m. y las 9 a.m. o entre las 8 p.m. y la 1 a.m. pues, aunque dicho horario puede variar, es el periodo con mayor flujo de pasajeros en los vuelos de salida.

Autorización de viaje para menores

Si un menor de edad viaja sin uno o ambos padres es obligatorio presentar una autorización de viaje notarial, consular o judicial, de acuerdo al caso.

Asimismo, se debe portar en físico y original la respectiva autorización y presentar al inspector de Migraciones al momento del control migratorio. La falta de este documento impedirá el embarque del menor.

Para mayor información sobre los tipos de autorizaciones de viaje para menores de edad, ingresa a la web de Migraciones.

Verifica la vigencia de tu pasaporte

Es imprescindible que cuentes con un pasaporte electrónico con una fecha de caducidad no menor a seis meses, vigencia que es exigida por las autoridades migratorias a nivel mundial, en caso de incumplimiento de esta disposición, se denegaría tu entrada y retornarías obligatoriamente al Perú.

Por ello, si tu pasaporte está próximo a vencer, no te preocupes, que Migraciones tiene disponibilidad de citas para que obtengas un nuevo documento de viaje, incluso el mismo día, en sus diferentes oficinas a nivel nacional donde brinda dicho servicio, solo debes pagar por derecho de trámite S/ 120.90 a través de Págalo.pe o en el Banco de la Nación al código 01810.

Exceso de permanencia

Recuerda que, si eres extranjero y has excedido el tiempo de permanencia autorizado en el Perú, deberás pagar la multa correspondiente, antes de salir del país. Dicho trámite puedes realizarlo en línea mediante Págalo.pe o en las oficinas del Banco de la Nación.