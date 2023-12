Según el Ministerio de Salud (Minsa), existen cuatro regiones en la actualidad que han demostrado un crecimiento leve de casos por la Covid-19, entre los que sobresale Piura, una ciudad ya golpeada por esta enfermedad, pero también por los estragos del fenómeno de El Niño.

Como se sabe, esta localidad es muy concurrida entre los meses de diciembre a marzo, promedio en que el sector turístico llega a crecer hasta en un 80%, según la Cámara de Comercio de esta provincia.

Gestión conversó con Javier Bereche, presidente de la Cámara de Comercio de Piura, quien indicó que están esperando con mucho optimismo a los turistas nacionales y extranjeros. A pesar de que está pronto a llegar el fenómeno de El Niño y ahora con los casos de coronavirus, aseguró que es mejor no alarmar a la población, pues según reportes que han recibido el impacto del Niño Costero no sumaría grandes perdidas como fue hace meses o años atrás.

Turismo podría verse afectado por presencia del fenómeno de El Niño y repunte de casos Covid-19. Foto: Andina

“Al turismo de Piura no le está impactando en este momento las lluvias porque se están presentando precipitaciones. Lo que tenemos son pronóstico de un Fenómeno de El Niño moderado a débil, entonces lo que no se debe hacer es que la población entre en pánico por algo que no va a suceder”, señaló.

“El turismo de Piura es una actividad que ofrece S/ 600 millones al PBI de la ciudad y la temporada alta empieza justamente en diciembre, pues en este mes se inicia notoriamente la recuperación y eso esperamos”, precisó.

Javier Bereche informó que hasta la fecha existe un total del 80% de reserva hotelera ya separada en Piura y que el 20% aún está disponible, pero aseguró que espera que durante las semanas pueda cambiar esta situación y llegar a la cifra total del 100%.

“Dejemos un poquito el pánico del fenómeno de El Niño. En este momento en la costa peruana gozamos de un clima espectacular de verano que pueden perfectamente gozar todos”, señaló.

Casos de Covid-19 en Piura

Lima, Ica, La Libertad y Piura están experimentando un incremento en el número de casos de la Covid-19. Según el Ministerio de Salud (Minsa), se detectaron entre 616 y 799 nuevos casos del virus entre la semana epidemiológica 45 y la 48.

Por su parte, la presidenta de la Federación Médica de Piura, María Lupú, advirtió que la situación podría complicarse y experimentar un aumento más significativo debido a las aglomeraciones durante las festividades de fin de año.

“La aglomeración en los mercados y centros comerciales, así como el hecho que la población no esté protegida con la vacuna, va a ocasionar un aumento de los casos de Covid-19″, advirtió.

Piura: Se prevé aumento de casos Covid-19 por fiestas de fin de año.

“Definitivamente, va a registrarse un incremento si es que la población no cumple los protocolos como el distanciamiento social, uso de doble mascarilla y lavado de manos”, agregó.

Otra autoridad de Piura que salió al frente fue el secretario del Colegio Médico de Piura, Julio Barrena Dioses, quien informó que la sala situacional de la región no está actualizada desde el 2 de junio, por lo que no se pueden precisar los casos exactos de contagios.

“Tenemos una actualización del Minsa hasta el 12 de diciembre, pero podemos precisar que entre el lapso del 6 de junio y el 12 de diciembre hemos visto que la diferencia de casos en Piura en esas cinco semanas es de 799 nuevos casos”, manifestó.

“En promedio, más o menos 22 casos diarios, considerando que hay momentos en que seguramente hubo más casos y otros menos”, añadió.

Tumbes

A comparación de la tranquilidad que existe en la ciudad de Piura con referente al impacto del Fenómeno del Niño, todo lo contrario existe en la ciudad de Tumbes, especialmente en la zona de Aguas Verdes, lugar que es muy comercial para los turistas nacionales y extranjeros, ya que el intercambio de comercio con la frontera de Ecuador hace más atractivo este espacio.

Gerardo Risso presidente de la Cámara de Comercio de Tumbes - Aguas Verde, expresó su preocupación, pues los trabajos de prevención en el lugar tras la llegada del fenómeno del Niño no han terminado como se esperaba, incluso señaló que en muchas zonas no se trabajaron ni se construyeron los muros de tensión.

Turismo en Tumbes estaría en rojo ante pocos trabajos de prevención en Aguas Verdes.

“Lo que va a ocurrir en esta zona de frontera es preocupante porque solamente hemos visto trabajos de limpieza de cauce, los ríos, la red de alcantarillas y algunas acequias, pero no hemos visto obras de prevención de gran magnitud”, indicó a nuestro medio.

“El emporio comercial de Aguas Verdes en tres oportunidades colapsó, considerando a la ciudad en calidad de desastre porque el 100% de lo que viven en esta zona de frontera fueron considerados damnificados”, indicó.

De acuerdo con lo que informó Gerardo Risso, esta zona de Aguas Verdes es muy concurrida entre los meses de diciembre a marzo y es que desde este lugar parten muchas personas hacia las playas de Tumbes y Piura, entre las que destacan Zorritos, Órganos, Punta Sal, Máncora. Sin embargo, el poco esfuerzo de las autoridades regionales podrían hacer retroceder al turista porque no se han brindado la seguridad correspondiente.

“En este lugar se percibe un porcentaje entre el 80% y el 90% de ganancias que vienen netamente del comercio fronterizo. Hoteles y gastronomía son los sectores que más beneficios obtienen entre los meses de diciembre a marzo, pero ante esta situación de que podría llegar el fenómeno del Niño no estamos viendo gran proporción de personas como en otros años”, manifestó.

“No olvidemos que la región Tumbes no es una zona industrial, es una zona que vive del comercio y del turismo, eso mueve más del 70 % al 80 % de la economía regional, por eso es importante mantenerla a flote, pero parece no importarle a las autoridades”, precisó.

Casos Covid-19 en Tumbes

Según refirió el presidente de la Cámara de Comercio en Tumbes - Aguas Verdes, indicó que los casos Covid-19 están nuevamente repuntando, pero que las autoridades están exhortando a la población a que puedan seguir con sus esquemas de vacunación a fin de estar protegidos contra este virus.

“A Tumbes afectó mucho el coronavirus y somos conscientes de esta enfermedad. Las fiestas de Año Nuevo pueden ser un gran foco de contagios, por eso se pide a la población tomar todas más medidas necesarias contra este mal para evitar tragedias como ya lo hemos visto”, indicó.

Según señaló Julio Barrena, secretario de la Diresa Piura, es importante resaltar que los casos Covid-19 no son tan letales como en las primeras olas. Sin embargo, hizo un llamado a la población para que no deje de lado los cuidados necesarios como uso de mascarilla en caso de alguna enfermedad respiratoria, lavado de manos y lo más importante mantener el esquema de vacunación.

