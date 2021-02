Hasta el momento se conoce que 487 personas se aplicaron las vacunas adicionales contra el COVID-19 que entregó Sinopharm para que fueran usadas fuera del estudio, en tanto queda pendiente conocer el destino de las 600 dosis que fueron destinadas a la Embajada de China.

Como se conoce, a inicios de setiembre del año pasado ingresó al país un lote de 3,200 dosis de vacunas adicionales, no placebo, para ser usadas fuera de la Fase 3 del ensayo de la vacuna de Sinopharm. Dichos estudios se realizaron en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

De este modo, las 3,200 dosis adicionales de vacuna podían ser aplicadas a 1,600 personas (2 dosis por persona) y se repartió de la siguiente manera:

-2,000 dosis para vacunar a 1,000 personas enviadas a la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

De este grupo se han identificado a 487 personas que se aplicaron la vacuna entre funcionarios públicos, investigadores y empresarios. En esta lista figuran el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete. Con ello, hace falta conocer la lista de 513 personas restantes que también se vacunaron.

-1,200 dosis para vacunar a 600 personas que fueron destinadas a la Embajada de China, por lo que es esta lista la pendiente revelar.

Es preciso mencionar que como estas vacunas no formaban parte del estudio de la Fase 3, a las personas que accedieron a ellas no se les tomaron datos con fines de estudio, no se les hizo un seguimiento como se hizo con los voluntarios - que en total fueron 12,000 personas- y solo estuvieron atentos en el caso que presentaran síntomas adversos.

Este martes ante el Congreso, el médico Germán Málaga, jefe del ensayo clínico de la vacuna de Sinopharm de la UPCH, confirmó que las 487 personas que aparecen en la lista se vacunaron en dicha casa de estudios y afirmó que queda pendiente la lista de la Embajada de China.

Cabe mencionar que hasta el momento se han vacunado a un total de 106,642 personas correspondientes a la Fase 1 del proceso de vacunación que inició el pasado 9 de febrero, según cifras del Ministerio de Salud (Minsa).