El periodismo peruano está de luto tras el fallecimiento de Jaime Chincha, este domingo 7 de septiembre.

Las causas de su muerte aún no han sido aclaradas.

Chincha Ravines, de 48 años, llevaba más de dos décadas ejerciendo el periodismo desde diversos frentes, particularmente la televisión y la prensa escrita.

Jaime Chincha falleció a los 48 años. (Foto: LR)