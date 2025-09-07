Jaime Chincha ha conducido varios programas de televisión y también tenía columnas de opinión en diversos periódicos. Foto: difusión
El periodismo peruano está de luto tras el fallecimiento de Jaime Chincha, este domingo 7 de septiembre.

Las causas de su muerte aún no han sido aclaradas.

Chincha Ravines, de 48 años, llevaba más de dos décadas ejerciendo el periodismo desde diversos frentes, particularmente la televisión y la prensa escrita.

Jaime Chincha falleció a los 48 años. (Foto: LR)
“Lamentamos profundamente el fallecimiento del periodista Jaime Chincha, cuya voz y compromiso marcaron la agenda pública del Perú en los últimos años”, indicaron desde el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en X.

