La Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit) dio a conocer el fallecimiento de su presidente, Ricardo Acosta Rodriguez La Rosa.

Su deceso ocurrió esta mañana, 05 de octubre, en el club Regatas sede La Cantuta, debido a un accidente en cuatrimoto.

“Su liderazgo, compromiso y dedicación al desarrollo del sector turístico nacional dejan un legado invaluable que siempre será recordado por todos los miembros de nuestra institución”, expresó el gremio turístico.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) también brindó sus condolencias.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ricardo Acosta Rodriguez La Rosa, presidente de Apavit y referente del turismo peruano. Su legado de liderazgo, compromiso y visión seguirá inspirando al sector. Nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas", refirió.