Más de ocho mil jóvenes rindieron este domingo 18 de octubre el examen de admisión 2027-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), correspondiente a las áreas B: Ciencias Básicas y C: Ingeniería, en busca de una de las 906 vacantes ofrecidas para esta segunda fecha de evaluación.

Para acceder a una vacante en estas dos áreas, el Consejo Universitario de la UNMSM ha establecido que el puntaje mínimo requerido es de 700 puntos para el área B y de 900 puntos para el área C.

De los 8 332 postulantes, 1 043 correspondieron al área de Ciencias Básicas, que ofreció 242 vacantes, mientras que 7 289 participaron en el área de Ingeniería, con 664 vacantes disponibles.

La Oficina Central de Admisión (OCA) publicó los resultados oficiales y la lista de ingresantes con sus respectivos puntajes. Ingresa al siguiente ENLACE.

Desde tempranas horas de la mañana, miles de postulantes, acompañados de sus padres, llegaron a la Ciudad Universitaria para participar en el examen, con la ilusión de alcanzar una vacante e iniciar su formación profesional en la universidad más antigua de América, informó la Agencia Andina.

LEA TAMBIÉN: Sunedu sanciona a la UTEA y otorga licencia a la Universidad Científica del Perú

Para garantizar el normal desarrollo del proceso, la Universidad dispuso personal capacitado para brindar seguridad y orientación a los jóvenes durante su ingreso y permanencia en el campus.

Los postulantes ingresaron por las puertas Pre, 7, 6, 3, 2 y 1, siguiendo las indicaciones establecidas para facilitar el acceso y mantener el orden durante la evaluación.

La UNMSM ha establecido que el puntaje mínimo requerido es de 700 puntos para el área B y de 900 puntos para el área C. Foto: GEC FOTOS: BRITANIE ARROYO / GEC

Recorrido de la rectora de la UNMSM

Como es tradición en los procesos de admisión de la Decana de América, la rectora, Jeri Ramón Ruffner, acompañada de decanos, realizó por segundo día consecutivo un recorrido por las aulas donde los postulantes rindieron su examen.

Durante su visita a las facultades de Ciencias Contables; Letras y Ciencias Humanas; Derecho y Ciencia Política; e Ingeniería Industrial, la máxima autoridad universitaria supervisó el desarrollo de la evaluación y verificó las condiciones en las que se realizó el examen.

El examen de admisión 2027-I registra un total de 28,829 inscritos que buscan acceder a una de las 2,581 vacantes disponibles. La cifra refleja el interés de miles de jóvenes por obtener una formación profesional en la universidad pública.

Ayer, sábado 17 de octubre, en la primera jornada de su Examen de Admisión 2027-I, rindieron la evaluación los postulantes de las áreas D, correspondiente a Ciencias Económicas y de la Gestión, y E, de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.

Siguiente jornada 24 de octubre

La siguiente jornada se desarrollará el sábado 24 de octubre, cuando rendirán el examen los postulantes al área A, de Ciencias de la Salud, con excepción de Medicina Humana, cuyos aspirantes serán evaluados el domingo 25 de octubre.