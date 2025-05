Con la declaratoria del estado de emergencia en varios distritos del país, la presencia policial en las calles se ha intensificado como parte de la estrategia contra la delincuencia. Esto ha generado una interrogante frecuente entre los ciudadanos: ¿es obligatorio portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en todo momento?

En un contexto de controles de identidad más frecuentes, es clave conocer qué establece la normativa y cuáles son los derechos de los ciudadanos ante una intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Raphael Muñoz Carbajal, abogado penalista y CEO de Muñoz Defensa Penal, aclara que la ley no exige portar el DNI en formato físico, pero el artículo 205 del Código Penal permite a la PNP conducir a una persona a la comisaría más cercana si no puede ser identificada durante un control.

Además, explica que no portar el DNI en físico no está considerado como un delito o infracción. No obstante, si la persona intervenida se negara a brindar sus datos de identificación, la PNP podrá registrar sus pertenencias, equipaje o vehículo.

“Si aun así no fuera posible su identificación, la PNP conducirá al intervenido a la Dependencia Policial para exclusivos fines de identificación, de darse el caso y el intervenido presentase alguna requisitoria u orden de captura internacional, indica.

El especialista también subraya que esta conducción no debe implicar reclusión en celdas ni contacto con detenidos, y que la persona tiene derecho a comunicarse con un familiar o con quien desee. Además, la PNP está obligada a registrar estas diligencias en un libro oficial, incluyendo el motivo y duración de la intervención.

¿Es válido presentar una copia digital del DNI?

Según Muñoz, en caso de no tener el documento físico, es posible identificarse mediante una copia digital, un C4 o el DNI en PDF. La prioridad del operativo es confirmar la identidad del ciudadano, por lo que debe aceptarse cualquier medio válido para lograrlo.

Además, advierte que, si la persona se identifica correctamente y aun así el policía decide conducirla a la comisaría, dicha acción podría considerarse delictiva.

Recomendaciones al ciudadano

Aunque portar el DNI sigue siendo lo más recomendable, el abogado señala que, si una persona es intervenida sin él, debe colaborar para facilitar su identificación.

En caso de ser víctima de abuso, agresión física o psicológica durante la intervención, debe denunciarlo. Si en la comisaría no aceptan la denuncia, siempre se puede acudir a la fiscalía de turno.