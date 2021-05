Sabe a qué tipo de seguro está afiliado en Essalud y si está vigente. En esta nota le enseñamos cómo averiguar tu situación de una manera práctica y desde una computadora o un celular.

¿DÓNDE DEBO INGRESAR?

Para iniciar la búsqueda debes ingresar al siguiente enlace. HAZ CLICK AQUÍ.

Debes llenar los siguientes datos:

Dar click tipo de Documento: DNI, Carné de Extranjería o Partida de Nacimiento

Ingresar número de documento

Ingresar el código de la imagen

Dar click consultar

Luego aparece otra página con la información del asegurado. Ahí estarán los datos completos, indicará qué tipo de seguro tienes y si estás activo o la fecha hasta la que lo estuviste. En la ficha también indica a qué centro asistencial te corresponde acudir.

Para que tu seguro esté activo, tu empleador debe declarar tus datos personales: apellidos y nombres, tipo y número de documento de identidad o carné de extranjería, y tu fecha de nacimiento.

Control de gestantes es uno de los servicios que ofrece el seguro. (Foto: Essalud)

¿POR QUÉ ME SALE QUE NO ESTOY ACTIVO EN ESSALUD?

Si la vigencia de tu acreditación no se encuentra actualizada, es posible que tu empleador no haya cumplido con el número de aportes o haya cometido algún error al momento de declarar tus datos. Por ello, Essalud recomienda revisar periódicamente si el seguro está activo y detectar a tiempo si hay alguna irregularidad. Sin embargo, en este contexto de pandemia, los trabajadores dependientes no pierden su seguro, pero la cuenta se le carga al empleador. En cambio, los que sí pierden su cobertura, son los independientes.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SABER LA VIGENCIA DE MI SEGURO?

Tener al día se seguro social permite al titular y a sus derechohabientes el acceso a los servicios de salud, ante cualquier eventualidad, así realizar tratamientos médicos y campañas prevención. También hay prestaciones de bienestar, económicas y promoción social.