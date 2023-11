José Betancourt, embajador de Perú en Egipto, se sinceró e informó que ha perdido el contacto con los peruanos que se encuentran en la Franja de Gaza. Los problemas de conectividad a internet ha causado que desde hace más de un día no conozca las condiciones en las que se encuentran estas familias.

Pese a esta situación, el embajador sostuvo que ellos están bien, pero que la preocupación no cesa, pues en esta zona los ataques entre Israel y Hamas son constantes.

“Desde hace un día se ha perdido el contacto telefónico por cuestiones de internet, no hay. En este momento, es imposible comunicarse con Gaza, pero hasta hace un día y medio tuve la oportunidad de conversar y sé que están bien”, destacó Betancourt a Exitosa.

Betancourt manifestó que en el grupo de peruanos en Israel hay dos monjas que decidieron quedarse para atender a los heridos de esta guerra y que logró conversar con una de ellas y le manifestó que dentro de la tensión en la que viven se encuentran a buen recaudo.

“Hablé con una de las hermanas religiosas que tenemos en el norte de la Franja, han reafirmado su voluntad de quedarse, pero están bien. Hemos pedido el contacto desde hace 24 horas”, manifestó.

Peruanos serán llevados a Egipto

El embajador, manifestó este miércoles, que las familias de peruanos serán llevados hasta este país para salvaguardar su integridad, sobre todo por los adultos mayores y niños. En este grupo de connacionales hay cuatro niños de 6, 10, 13 y 16 años, respectivamente, por lo que se encuentran insistiendo con este fundamento para que brinden el permiso rápido.

“Esto lo hemos coordinado muy bien acá en Egipto, igualmente en nuestra Embajada en Israel, con la Cancillería de Israel, y estamos esperando que en cualquier momento se nos dé el permiso y autorización para recibir a las dos familias peruanas en Egipto”, agregó Betancourt.

Repatrian a 25 peruanos desde Israel en el avión presidencial. (Foto: Ministerio de Defensa)

Un mes de guerra

El 7 de noviembre se cumplió un mes desde que el grupo terrorista Hamas inició los ataques contra Israel, hasta el momento son miles de muertos por causa de este conflicto armado. Los peruanos no han sido ajenos y a pesar de que algunas familias pudieron retornar a nuestro país, otros aún sigue en medio de la Franja de Gaza. Como se recuerda, son más de dos connacionales que han perdido la vida en este país.

Boluarte condecoró a embajador de Perú en Israel

Dina Boluarte, condecoró al embajador de Perú en Israel, Manuel Cacho-Sousa. Sin embargo, durante su alocución, el funcionario indicó que él solo cumplía con su labor en ayudar a sus compatriotas.

“Solo he cumplido con mi deber profesional siguiendo las instrucciones que usted impartió a través de la ex canciller. Como diplomático de carrera, con 40 años de servicio, quiero destacar que me tocó representar al Perú en un contexto difícil y desafiante en tiempos de conflicto y crisis; durante mi gestión fue mi deber proteger la integridad de nuestros connacionales que se encontraban por las circunstancias en territorio de Israel”, manifestó tras ser condecorado.

