El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, lamentó que el Consejo de Minería resolviera a favor de la empresa Southern Peru Copper Corporation para la construcción del proyecto minero Tía María. Precisó que cuando sean notificados sobre esta decisión recurrirán al Poder Judicial.

“Es muy lamentable esta situación, creo que es un actitud de gobierno de facto. En su momento el presidente de la República, Martín Vizcarra, indicó de que iba a resolver a favor de que no vaya Tía María”, precisó en ATV Noticias.

Asimismo, aseveró que al no tener aún un documento que constate la resolución emitida por el Consejo de Minería, no lo considera oficial. “Todavía no tenemos un documento oficial. (...) Y si fuera cierto, nosotros vamos a recurrir al Poder Judicial (...) ya que no tenemos un Poder Legislativo ni Congreso”, indicó. “Prácticamente el Legislativo está determinando a su antojo lo que quiera”, agregó.

De igual forma, Elmer Cáceres señaló que para él la licencia otorgada a la empresa Southern “es ilegal y antitécnica”. “Obviamente que ese Concejo de Minería, que depende del gobierno, ha tenido que emitir esa sentencia por orden de Vizcarra”, aseveró.

Por esa razón, el gobernador consideró que se están “favoreciendo a las trasnacionales" y lamentó esta situación. “Para mí este es un gobierno de facto. Vizcarra está emitiendo y ordenando situaciones como estas, como la que el Concejo de Minería a dictado a favor de las grandes trasnacionales que se llevan en camiones miles y millones de toneladas de oro y plata”, indicó Elmer Cáceres.

Declaran infundado recurso

Esta mañana, el Consejo de Minería declaró infundado el recurso de revisión que presentó el Gobierno Regional de Arequipa contra el proyecto Tía María y confirmó la licencia de construcción a favor de la empresa Southern.

Los otros dos recursos presentados por el Frente de Defensa de los Trabajadores y Accionistas Minoritarios de Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A. y la Junta de Usuarios del Valle del Tambo para anular el permiso otorgado a la minera fueron declarados improcedentes. Como se recuerda, el Consejo de Minería debía resolver si procedían o no los tres recursos presentados contra la licencia de construcción entregada por la Dirección General de Minería (DGM) a Southern Perú.

Vale recordar que los recursos fueron presentados por el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica (19 de julio); del Frente de Defensa de los Trabajadores y Accionistas Minoritarios de Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A. (23 de julio), y de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo (31 de julio). Dicha licencia autorizaba el inicio de la etapa de construcción de la concesión de beneficio en los distritos de Mejía y Cocachacra, en la provincia arequipeña de Islay. El pasado 7 de octubre, cada una de las partes expuso sus razones sobre los recursos de revisión presentados.