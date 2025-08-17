Tras varios meses en espera, el puente del Corredor Turístico Miraflores–Barranco estará abierto al público a partir del mediodía de este jueves 21 de agosto.

A través de un comunicado, la Municipalidad de Miraflores anunció que las instalaciones de esta obra estarán disponibles para la ciudadanía tras la ceremonia protocolar de inauguración, que se realizará este miércoles 20, por la noche.

A esta ceremonia pública asistirán, además de los vecinos de ambos distritos, autoridades del Gobierno central y municipal, representantes del cuerpo diplomático, periodistas e invitados especiales.

La mañana de este jueves 21 los espacios usados para la velada inaugural serán liberados de las estructuras y montajes usados la noche anterior.

El denominado “Puente de la Paz”, que es el principal atractivo de la obra, cuenta con zonas definidas para los peatones, un camino compuesto por una franja de vidrio y la ciclovía.

“En este último segmento del puente, los ciclistas deberán bajar de su bicicleta como medida de prevención ante posibles accidentes personales debido a la velocidad que alcanzan algunos conductores”, indicó la Municipalidad de Miraflores.

Cabe precisar que en el puente, que estará abierto las 24 horas, no podrán circular ni motos, ni ningún vehículo menor con motor, a fin de evitar incidentes.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CORREDOR TURÍSTICO?

Este es el primer puente tubular peatonal del país y unirá el Malecón de la Reserva (Miraflores) con el Malecón Paul Harris (Barranco), dotando a la zona de una renovada infraestructura y modernas instalaciones frente al mar.

El Corredor Turístico Miraflores–Barranco incluye un circuito peatonal que serpentea a lo largo de la costa y ciclovías desde el parque Alfredo Salazar hasta la avenida Sáenz Peña, para fomentar la movilidad sostenible.

A esto se suman un mirador en el acantilado de Barranco con vistas panorámicas hacia Miraflores, y zonas de descanso que funcionarán también como miradores naturales. La iluminación contará con sistemas LED para embellecer la zona del malecón y las áreas verdes circundantes. El puente tiene una longitud de 112 metros y más de 8 metros de ancho.

Uno de los principales atractivos del puente es la franja de vidrio dispuesta a lo largo de toda la estructura que permite al peatón una experiencia extrema pues tendrá la sensación de caminar casi en el aire sobre el tráfico de la bajada de Armendáriz.