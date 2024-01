Los vecinos del distrito Lurigancho Chosica, exactamente los del asentamiento humano Alto Perú, se encuentran preocupados tras los posibles deslizamientos que se podrían reportar, poniendo en vulnerabilidad sus viviendas y sus vidas.

Ante esta problemática que afecta a varias decenas de pobladores de esta zona de Lima, hacen un llamado a las autoridades para que puedan realizar trabajos de prevención y es que también el caudal del río Rímac sigue creciendo por las fuertes lluvias.

Según manifestaron los ciudadanos, las autoridades muy pocas veces han llegado a este lugar y han realizado algún trabajo de prevención ante la presencia del Fenómeno de El Niño, es por ello que denuncian la falta de preparación en esta localidad.

“Lo único que nos ha dado son 40 sacos para poder llenar arena. Pero eso no nos va a proteger. Yo fui a la municipalidad y hablé, pero nos dijeron que esperemos. El ministerio de Vivienda vino y no dijo nada. Entonces nosotros estábamos en carpas, 15 días, después de eso nos dijeron que vayamos a nuestros domicilios. Tuvimos que regresar porque no tenemos a donde ir”, dijo Maura Tanta, residente del lugar, a RPP.

Alerta por la crecida del río Rimac que podría afectar al Puente Girasoles (Morón) en el distrito de Lurigancho-Chosica, cuya estructura se encuentra afectada por anteriores aumentos de caudal en temporada de lluvias.

Según comentó la moradora, en este asentamiento humano son más de 100 familias que habitan y que se encuentran vulnerables ante la presencia de posibles huaicos e inundaciones por las activaciones de las quebradas.

“Estoy haciendo por mi propia cuenta, pero es difícil. Es lejos para poder traer los materiales. Yo no tengo trabajo seguro, tengo eventual. Hago actividades, como polladas. Los vecinos me apoyan y con eso estoy tratando de levantar mi muro”, dijo Maura Tanta sobre las medidas que están tomando para evitar emergencias.

Es importante recordar que en el 2023, la activación de una quebrada provocó desastres en la comunidad del asentamiento humano Alto Perú. Durante ese incidente, se produjeron daños materiales significativos y numerosos residentes se vieron obligados a pasar la noche en carpas.

