Según el último mapa de color del COVID-19 dado por el Ministerio de Salud, el 82% de los nuevos casos de coronavirus son adultos jóvenes que no han recibido ninguna dosis de la vacuna.

“Hemos observado en todo el país que el 82% de las personas que se infectan no tienen vacunas o no han iniciado su proceso de vacunación o no se han aplicado las dos dosis “, dijo Javier Vargas, médico del Instituto Nacional de Salud-

Además, que en la última semana se han reportado 3,212 nuevos casos de COVID-19 y que la región de Lima continúa siendo la que registro mayores casos.

A esta le siguen Callao y Piura. A nivel de Lima Metropolitana, el distrito de Magdalena del Mar es que ha registrados mayor nuevos casos. Le siguen Cercado de Lima, Los Olivos y San Juan de Lurigancho.

Carnet de vacunación

El Gobierno ha anunciado nuevas medidas para garantizar la protección de los ciudadanos. El carnet de vacunación lo expide el Minsa a las personas que ya hayan sido inmunizadas. No obstante, tener la pauta completa será requisito para acceder a algunos servicios.

Cómo descargar el carnet de vacunación 2021

Si ya te vacunaste, puedes ingresar al siguiente enlace para descargar tu carnet de vacunación: Aquí.

En la plataforma del Ministerio de Salud deberás colocar el tipo y número de documento de identidad que posees, fecha de nacimiento y fecha de emisión de tu DNI.

De inmediato, te redirigirá a una página en la que podrás ver tus datos personales y las vacunas que has recibido. Allí, deberás hacer clic en “Ver detalle”.

Luego, podrás descargar tu carnet de vacunación haciendo clic en “Ver certificado” o utilizando el código QR con tu smartphone.