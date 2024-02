Los servidores públicos peruanos que tengan una experiencia profesional mayor de dos años tendrán la posibilidad de postular a las becas de maestría que ofrece el Gobierno de Corea en sus universidades, anunció el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación.

Las becas, emitidas a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur (Koica), ofrecerán 15 tipos de programas de maestría en la modalidad presencial y con una duración de 17 aproximadamente.

El objetivo de estas maestrías que solo aplican a funcionarios públicos, mediante el Programa CIAT, es que, al terminar los estudios de posgrado, los servidores del Estado regresen a sus países de origen y contribuyan con sus conocimientos adquiridos a su desarrollo socioeconómico.

Para esta convocatoria se tendrán especialidades como: Economía Social, Control de Enfermedades Infecciosas, Innovación Digital, Agricultura, Desarrollo de Capacidades para responder al Cambio Climático, Política, Seguridad y Salud Global, y otros. En el siguiente link podrás encontrar el listado completo: https://www.koica.go.kr/sites/ciat/index.do

Estos programas de maestría se dictarán en universidades como la Universidad Nacional de Seul, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) y la Universidad de Yonsei.

¿Qué cubre la beca y qué requisitos cumplir para postular?

Según indica Pronabec, la beca no solo cubre lo estudios y matrícula a la universidad en la que se desarrollará el posgrado, sino que también implica los pasajes aéreos de ida y vuelta de Perú (Lima) y Corea, viajes de estudios, alojamiento en el campus y alimentación.

Aunque los servicios básicos del alojamiento deben ser pagados por el estudiante, la beca también otorga asignaciones mensuales de 999,000 KRW (US$ 750). Adicional a esto se cubren los gastos de migración con 60 000,000 KRW (US$ 45,050) y los gastos de culminación de estudios 300,000 KRW (US$ 225).

Para postular a estas becas deberán ser servidores públicos con experiencia relevante mayor de dos años y, de preferencia, con menos de 40 años de edad. Además, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Contar con grado mínimo de bachiller.

- Certificar un nivel intermedio o avanzado del idioma inglés (según la maestría).

- Carta de presentación de la institución donde labora.

- Tener buena salud física y mental.

¿Cómo postular?

Los interesados en la convocatorio podrán postular hasta el lunes 19 de febrero presentando su expediente de forma física en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), ubicada en la avenida José Pardo n.º 261 (Miraflores). Los documentos que se presenten deben estar escritos en inglés.

Para mayor información sobre la postulación, pueden ingresar al siguiente link: www.pronabec.gob.pe/beca-koica/

Cabe tener en cuenta que es importante verificar si los estudios de posgrado ofrecidos podrán ser reconocidos, revalidados u homologados en el Perú por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).