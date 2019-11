El excontralor Edgar Alarcón informó que presentó su renuncia al cargo de asesor principal del Gobierno Regional de Arequipa, debido a que no le están brindando “las condiciones” para desarrollar su trabajo.

Señaló que los asesores Ricardo Sánchez y Edwin Esquivel, además, del gerente Gregorio Palma no le han permitido sostener una reunión con el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, en los últimos 30 días.

“No me están dando las condiciones para trabajar porque el gobernador está rodeado de dos asesores y el gerente general que han impedido mi acercamiento al gobernador. Han impedido que le lleve la problemática que viene atravesando el Gobierno Regional, en sus diversas unidades y subdirecciones. Han impedido hacerle saber la corrupción en sus unidades. He intentado hablar con el gobernador en los últimos 30 días, por lo menos he solicitado 10 veces citas, para despachar y no he sido atenido”, dijo.

Alarcón Tejada denunció que estos funcionarios tendrían intereses particulares para permanecer en el Gobierno Regional de Arequipa. Citó como ejemplo que hasta la fecha no se haya aprobado la reorganización de la Gerencia de Transporte y que se haya reducido el número de inspectores en carreteras.

“Estos señores tienen intereses propios y particulares. Tienen dentro del Gobierno Regional [de Arequipa] personas de su confianza. Entonces, manejan el área de logística, recursos humanos, contrataciones. Mi presencia es incómoda, y me lo han hecho saber”, refirió.

También señaló que la actual gestión no ha avanzado con el proyecto del nuevo hospital Goyeneche de nivel III-1. “Es un tema que nació mal en el 2016, y hasta ahora no se resuelven los contratos con las empresas que estaban desarrollando el proyecto, y no se toma la decisión de comenzar. No se me ha alcanzado los documentos en estos 30 días”, añadió.

El excontralor indicó que existe un “desorden” en la oficina de Logística y Recursos Humanos. “Contratación de personal a discreción. Sueldos de S/ 2.000 o S/ 2.500 de acuerdo al criterio de quién lo ha solicitado, si es el asesor o el gerente. En esta gerencia de Recursos Humanos hay por lo menos 40 personas para un función o responsabilidad que pueden hacerlo 10 personas”, dijo.

Finalmente, opinó que el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, no conoce esta situación por lo que le recomendó tomar en consideración las observaciones. Aclaró que solo una vez se ha reunido con este, pero de ahí no pudo concretar otro encuentro. Anunció que las irregularidades detectadas las presentará a la Contraloría General de la República.

“Quiero pensar que el gobernador regional desconoce [este panorama] que estas personas tienen con los ojos vendados al gobernador y están llevando adelante sus negocios personales […] Lamento acá como se viene llevando la forma de gestión. Si no toma las medidas correctivas. No inicia una limpieza profunda de cargos administrativos o de confianza, no solo va acabar mal sino también la región Arequipa”, acotó.

“Estoy yendo a la Contraloría para que agilicen las acciones para que mediante un informe de control permitan hacer la denuncia”, precisó. Vale precisar que Edgar Alarcón se desempeñó como contralor general entre junio de 2016 y julio de 2017.