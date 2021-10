Dos de los principales grupos económicos de Perú y empresarios mexicanos han expresado su interés de hacer inversiones en Ecuador en áreas como la agroindustria, la pesca y la minería, informó el ministro de Comercio Exterior Inversiones y Pesca, Julio José Prado.

En declaraciones a la red de televisión Teleamazonas, expresó que hay proyectos de inversión muy interesantes “en temas de agroindustria, en el sector camaronero y pesquero, minero y en el tema energético. Esas inversiones las vamos a comenzar a ver de aquí hasta final de año, en las primeras etapas”.

El ministro aclaró que ello “va a depender de lo que hagamos no sólo en el Ejecutivo sino del entorno legal macroeconómico que podamos dar”.

Señaló que la última semana han llegado misiones de empresarios peruanos y mexicanos con la “intención de empezar a invertir y ampliar proyectos... en empresas peruanas y mexicanas que ya existen en Ecuador”.

No dio detalles de los montos que estarían dispuestos a invertir ni identificó a los grupos que están dialogando con el gobierno.

Destacó que en los primeros 100 días de gestión del gobierno del presidente Guillermo Lasso, que asumió el poder a fines de mayo, se han logrado inversiones por US$ 700 millones y que esta semana se aprobarán otras por US$ 400 millones. “Con esto estamos cada vez más cerca de la meta que nos hemos puesto de lograr en 200 días US$ 2,000 millones en inversiones nuevas”.

Añadió que esos US$ 2,000 millones, la mayor parte de inversiones extranjeras nuevas, constituyen el doble de lo obtenido por Ecuador en el 2019 y cuatro veces más del monto del 2020.