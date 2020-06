El recientemente removido director ejecutivo del Serfor, Luis Alberto Gonzales-Zúñiga, sostuvo que “hay intereses económicos” tras la decisión del Gobierno de retirarlo del cargo antes de concluir el periodo para el que fue seleccionado mediante concurso público.

“Definitivamente, hay intereses económicos en marcha (tras la decisión del Gobierno)”, dijo en entrevista con RPP, al hablar sobre la resolución publicada este viernes en el diario oficial El Peruano, en la que se da “por concluida” la designación de Gonzáles-Zúñiga Guzmán en el cargo de Director Ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

En la resolución publicada este viernes, se invoca como causal de remoción la “pérdida de confianza” a los titulares, jefes, presidentes e integrantes de los consejos directivos o directorios de los organismos públicos.

“Me da mucha tristeza porque (en la resolución) se dice que yo he perdido la confianza del presidente (Martín Vizcarra). ¿Cómo puedo haber perdido la confianza del presidente, si yo jamás me he reunido con él? Él nunca me ha solicitado un informe de mi desempeño a cargo del Serfor, entonces, ¿cómo voy a firmar esto sin dar ninguna razón de sustento, de fundamento, para una decisión de esas características?”, expresó.

Como recordó, fue seleccionado a inicios del 2019, mediante concurso público, para ocupar el cargo de director ejecutivo del Serfor por cinco años. Es decir que su periodo debió haber concluido aún en el 2014.

"Fui seleccionado y asumí el primero de febrero de 2019 mis funciones. Estaba muy contento de haber sido seleccionado porque gran parte de mi vida la he dedicado al desarrollo del aprovechamiento de los recursos naturales en un marco de sostenibilidad y legalidad. Se abrió ese concurso, postulo y gano, y era por un horizonte de cinco años", manifestó.

Sin embargo, dijo que en marzo del presente año la viceministra de Políticas Agrarias, Paula Carrión -que asumió dicho cargo en octubre de 2019- le pidió su renuncia de forma súbita.

“Entonces yo le dije: ‘mire, viceministra, usted no puede hacer lo que está haciendo. En primer lugar, yo no he entrado aquí por razones políticas sino por un concurso. En segundo lugar, usted es presidenta del Consejo Directivo del Serfor y debería solicitar eso al consejo directivo. Salvo que usted pruebe que yo he cometido una falta grave, yo tendría que presentar mi renuncia’”, expresó Gonzales-Zúñiga.

Según señaló, uno de los principales retos a los que se enfrentó al asumir sus funciones fue la lucha contra la tala ilegal, por lo que su gestión emitió distintas normas orientadas a mejorar los mecanismos de trazabilidad de la madera. “Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a intereses muy fuertes. La ilegalidad e informalidad en el sector forestal debe de ser del 80%”, apuntó.