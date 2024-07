La Defensoría del Pueblo advierte que más de 824 mil personas en todo el territorio nacional podrían verse afectadas en su integridad y en sus medios de subsistencia, debido a la baja ejecución de los presupuestos que han sido destinados para mitigar los efectos de las heladas y friaje. En ese sentido, instó a los tres niveles de gobierno a intervenir de manera oportuna y eficiente en aquellas zonas en las que la población esté más expuesta a dichos fenómenos naturales.

Cabe indicar que, en el Perú, la temporada de bajas temperaturas (heladas y friaje), se presenta cada año entre los meses de mayo a agosto y parte de septiembre, afectando de manera directa a las poblaciones de las zonas rurales más alejadas y con escasos servicios públicos y recursos socioeconómicos. No obstante, se advierte que las distintas acciones programadas en el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje muestran poco avance.

En el caso del Ministerio de Salud, l as direcciones, gerencias o redes integradas de salud registraban un avance de vacunación contra neumococo en niñas y niños menores de 5 años de solo el 55 % en mayo; y del 58 % en junio. En el caso de adultos el avance era de solo el 8.77 % en mayo; y del 9 %, en junio. Respecto a la influenza, la vacunación en adultos mayores de 60 años en mayo era del 27.39 % en mayo, y en junio, del 30 %. Del mismo modo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables programó la entrega de 69 418 kits de abrigo para niños y niñas menores de 6 años y mayores de 65 años en 61 distritos, con un presupuesto de S/. 3 489 618.77. No obstante, no registra avance de ejecución física, estimándose la entrega para la segunda quincena del mes de agosto.

Por su parte, al 25 de julio, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) asignó S/. 118′ 069.263; el sector agrario y riego, S/. 31′175. 520; y el sector educación, S/. 3′ 032 916 para la adquisición de distintos bienes y para la atención de las personas damnificadas y afectadas, reportando un avance de ejecución del gasto del 13.9%, 32,2 % y 1.6 %, respectivamente. En tanto, a nivel regional, entre los gobiernos regionales que asignaron recursos para la adquisición de distintos bienes pero reportan una baja ejecución del gasto se encuentran los gobiernos regionales de Arequipa (1 %), Apurímac (14 %), Cusco (18 %), Junín (33 %) y Puno (35 %).

Al respecto, la Defensoría del Pueblo recalca la obligación de las entidades involucradas en el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje y de los gobiernos regionales y locales de desarrollar sus intervenciones con criterios de eficiencia, eficacia e inmediatez. La institución precisó también que, de acuerdo a los escenarios de riesgo elaborados por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), 16 466 centros poblados distribuidos en 13 departamentos se encuentran expuestos a riesgo muy alto por los descensos de temperaturas, comprendiendo además 413,887 viviendas, 445 establecimientos de salud, 3,117 instituciones educativas y 699,078 hectáreas de superficie agrícola.