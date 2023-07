Desde Cusco, el alcalde de Machu Picchu, Elvis Latorre, informó este martes que apareció la placa de oro que declara al santuario inca como una de las siete maravillas del mundo moderno, reconocidas en 2007. Sin embargo, comentó que aún se encuentra desaparecido el pergamino.

“Por ahora, hay buenas noticias. Hace una hora hemos encontrado la placa de oro en la Secretaría General. Hace unos treinta minutos ha estado presentes la Policía, Fiscalía y el gestor de que Machu Picchu sea declarado maravilla del mundo para que reconozcan el hallazgo. Sí es la placa dorada, pero estamos aún en búsqueda del pergamino que es lo único que está faltando ”, dijo el burgomaestre en diálogo con Canal N

Explicó que tanto la placa de oro como el pergamino no fueron registradas con un documento como es un acta de transferencia. “La placa que está en el despacho de alcaldía no está en acta, es como si no existiera”.

Al ser consultado dónde fue hallada la placa de oro, Latorre, respondió: “La placa dorada, me imagino, habrá estado entre archivos y documentos. Se encontró en la oficina de Secretaría General. El pergamino tampoco fue apuntado por lo que ambos no tienen código”.

El alcalde de Machu Picchu que ante el hallazgo de la placa de oro, la investigación a cargo de la Procuraduría debe seguir su curso.

Cabe señalar que la Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu (Cusco) abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables del presunto delito de hurto simple, en agravio de la Municipalidad Distrital de Machu Picchu.

También dispuso tomar declaraciones a exalcaldes y exjefe de Seguridad Ciudadana del municipio. Además, ordenó a dicha comuna que informe si la placa estaba inventariada como propiedad de la comuna edil, quién y dónde se custodiaba, entre otros, indica la publicación en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio Público.

En 2007, fueron elegidas por voto global las denominadas “siete maravillas modernas”, que son, además del Machu Picchu, Chichén Itzá, en México; el Coliseo de Roma, en Italia; la estatua del Cristo Redentor, en Río de Janeiro, Brasil; la Gran Muralla China; Petra, en Jordania, así como el Taj Mahal, en India.