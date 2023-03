El representante de organismos verificadores independientes, Sergio Medina, criticó la propuesta de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) para realizar cambios en la revisión de medidores de agua.

En ese sentido, Medina aseveró que el cambio que pretende realizar la entidad estatal afecta al usuario, el libre mercado y la libre competencia.

“Mediante esta propuesta se pretende autorizar a los que venden medidores, a que ellos puedan verificar los medidores una vez que están instalados. Ahí hay un conflicto de intereses porque si hay medidores que están con garantía, yo creo que quien los prueba y es su medidor va a decir que el medidor está bien y el usuario está desprotegido”, manifestó en diálogo con Canal N.

Además, señaló que otro de los puntos que plantean es autorizar a la empresas prestadoras de servicio, en este caso Sedapal, a que puedan verificar los medidores de agua una vez instalados, por lo que señaló que se estarían convirtiendo en juez y parte, cuando debería ser un organismo independiente el que los verifique.

“El argumento de Sunass dice que de cada 10 usuarios, 7 tienen medidor y a 3 le falta el medidor y tenemos que acortar la brecha. Entonces tenemos que colocarle medidor a estos 3 para completar los 10 medidores en los 10 usuarios. Pero de los 7 medidores que tienes, vas a dejar unos 4 o 5 medidores inoperativos que te dan agua no contabilizada. Esa agua es uno de los motivos por lo que no llegas a más pobladores que no tienen agua”, agregó.

Días antes, Sergio Medina señaló que las empresas prestadoras de servicio que realicen un servicio que actualmente es prestado por empresas privadas, violaría el artículo 60 de la Constitución Política, donde se indica que el rol del Estado es solo subsidiar la actividad empresarial, de manera directa o indirecta.

