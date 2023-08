El 40% de los conductores intervenidos en los operativos contra el transporte informal no tiene licencia de conducir, advirtió el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), José Aguilar Reátegui.

El titular de ATU hizo un llamado a la ciudadanía para que no tome transporte informal, como los taxi colectivos, porque no ofrecen ninguna seguridad.

“En los operativos hay una gran cantidad de vehículos que van al depósito, no solo por no tener autorización sino que los conductores no tienen brevetes en casi el 40% de los casos”, dijo.

Aguilar dejó en claro que el transporte de personas no debe ser una forma de “cachuelo” o una manera de “recursearse” de algunos porque es un servicio que implica mucha responsabilidad, no solo frente a posibles accidentes de tránsito sino a robos.

Consideró necesario la realización de otros conversatorios para que se armen mesas de inserción y reconversión laboral de personas que brindan servicio de transporte informal. “Hay ciertos mecanismos para que algunos puedan pasar a la formalidad, no solo como conductores sino como mecánicos, supervisores, el sector transporte tiene una amplia gama, vamos a aprovechar estos espacios”.

Expresó que el horizonte de cualquier planteamiento siempre será el ciudadano y lograr un servicio de transporte de calidad, lo cual implicará, dijo, mover muchas cosas. “Si hay que hacer ajustes, hay que hacerlos”.

Durante el evento se analizó con los principales actores del sector, autoridades, especialistas y sociedad civil organizada, los proyectos de ley para regular y formalizar el transporte urbano, así como el plan de reconversión laboral.

Aguilar señaló que en este conversatorio se suman esfuerzos para realizar un trabajo coordinado entre entidades públicas y privadas teniendo como centro de las decisiones al ciudadano para que cuente con un servicio de transporte rápido, seguro y formal.

“El transporte de personas conlleva una gran responsabilidad, por ello queremos formalizar y exigir que se cumplan los requisitos y normas en beneficio de los usuarios. Vamos a lograr un cambio radical en el sistema de transporte urbano y la tan anhelada y tantas veces postergada reforma del transporte”, comentó.