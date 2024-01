El titular del Ministerio del Interior (Mininter), Víctor Torres, descartó hoy que se haya contemplado cerrar la frontera con Ecuador, luego que se produjeran actos de violencia en ese país provocado por bandas criminales.

Estas declaraciones fueron ofrecidas previas a su viaje a la ciudad de Tumbes, fronteriza con el Ecuador, en compañía del ministro de Defensa, así como un contingente de agentes policiales para resguardar dicha zona.

“No se cierra ninguna frontera, se controla [...] No se ha hablado de cerrar las fronteras, pero sí de reforzarlas y de ejercer un control estricto, para controlar a las personas y su identificación, para que no ingrese ningún delincuente al país”, aseguró a los medios de comunicación.

En ese sentido, explicó que el control será “restringido y estricto”, siendo que para ello está en coordinación con la ministra de Gobierno y del Interior del Ecuador, para que “el movimiento de personas por la frontera sea el estrictamente necesario”.

Respecto al estado de emergencia en la zona norte del país, indicó que se está ampliado a la parte norte de la región Loreto, hasta casi el punto cercano a la zona de Caballococha.

“Nos estamos desplazando a la frontera para hacer un sobrevuelo en helicóptero con el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y se está reforzando con 100 efectivos de la Dinoes, se están haciendo todas las acciones del caso de tal manera que no ingrese ninguno de estos delincuentes de Ecuador”, refirió.

De otro lado, el ministro Víctor Torres hizo un llamado a la tranquilidad y la paz a la población peruana, asegurando que el Gobierno, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional están haciendo todos los esfuerzos para reforzar las fronteras y tener el control necesario de ellas.

Descarta presencia de ‘Fito’ Macías en Perú

En otro momento, descartó que el jefe del grupo “Los Choneros”, José Adolfo ‘Fito’ Macías, haya podido ingresar al Perú tras fugar de un establecimiento penitenciario.

“De intenciones (para ingresar al Perú) no pasa, porque el trabajo de la Policía Nacional es claro y preciso y lo tenemos chequeado a ese individuo, está descartado que esté en el Perú”, añadió.