Un trabajador pasa más de ocho horas en la empresa; por lo que la oficina es el lugar donde permanece el mayor tiempo de su vida. En esa línea, la socia-fundadora de Oficinas Integrales, Rossana Luy Vila, y la socia-fundadora de la Constructora Gasco Correa, Gabriela Correa, explican a Gestión cuan importante es el diseño e implementación de estos espacios que aportan al estado anímico, el rendimiento y productividad del colaborador.

¿El diseño de las oficinas ha cambiado tras el COVID-19?

La arquitecta Rossana Luy Vila afirmó que sí existe un cambio notorio en el diseño de las oficinas tras la pandemia del COVID-19. Y es que, a la fecha, se reporta un proceso de adaptación tras el retorno de trabajadores a estos espacios de forma presencial que aún no aterriza, debido a que muchas empresas aplican la modalidad de híbrido que es el trabajo remoto.

“Antes teníamos un 60% conformado por puestos de trabajo y el 40% eran las áreas comunicativas que son las áreas de reuniones y cafeterías. La tendencia ha cambiado y ahora es 40% los puestos de trabajo porque también la gente va hacer una labor estacional, y ahora el 60% son estos espacios colaborativos.”, dijo a Gestión.

Contó que tras el coronavirus, un cambio en las compañías es que ahora fijan su interés en el tema de bienestar de sus trabajadores, lo que provoca una variación en el diseño de las oficinas. “El fin es “retener” el talento”, es decir, que los empleados acudan más a la empresa de forma presencial.

“Hoy en día el rol de la oficina es interacción. Se vuelve un espacio de comunidad de innovación. Esto se manifiesta con la implementación de espacios flexibles o abiertos que fomenten interacción social, colaboración y mejoramiento de la salud, y justo eso se da a través del color, formas, iluminación y calidad del aire ”, explicó la especialista en planificación de espacios interiores.

“Ahora hay salas de reuniones más pequeñas. También existen salas abiertas, además espacios para lluvias de ideas, los meetings points que son salas pequeñas abiertas que ayudan con el tema acústico donde caben de dos hasta cuatro personas, y hay espacios para hacer una llamada confidencial ”, agregó.

LEA TAMBIÉN: Más de un tercio de escritorios en todo el mundo siguen vacíos

Otro punto que resalta la empresa en la actualidad, según comentó Luy Vila, es la implementación de mayores áreas verdes para reducir el estrés de los colaboradores pues aporta a mayor concentración y mejorar calidad de aire.

De esta manera, la compañía va hacia una tendencia más sostenible.

“Ahora quieren espacios más confortables y en armonía [...] Usan variedades de madera y colores muy claros. A la fecha las condiciones de trabajo ya no son fijas, por ejemplo, ya no hay muchas cajoneras en los escritorios y eso hace que el espacio pueda reducirse y además yo decido donde sentarme. Existe el loker donde colocas tu material del día y no eres dueño del espacio. También se están creando mesas más altas para los que quieran tomar un café mientras continúan trabajando”, dijo.

Nuevos espacios de interacción

Inversión y diseño

Gabriela Correa, socia-fundadora de la constructora Gasco Correa, subrayó que tras la crisis sanitaria hay mayor énfasis por parte de las empresas en la salud y seguridad de los empleados.

“Para nosotros es importante tener una ventilación cruzada e implementación de protocolos más rigurosos en nuestros diseños. Muchas empresas ha adaptado enfoques híbridos donde se permite trabajo en la oficina y de forma remota. Vemos la necesidad de diseñar espacios de oficina que sean adaptables y versátiles. Es decir, que puedan moverse, por ejemplo, convertirlo en una sala de reuniones”, manifestó a Gestión.

La ingeniera civil remarcó que el diseño de oficinas también está incorporando más tecnología como los sistemas de reserva de espacio, herramientas de videoconferencia y soluciones en la nube para facilitar las labores en la misma empresa como a distancia.

No obstante, Correa explicó que existe otro panorama que son empresas que prefieren la presencialidad a un 100%. “Uno de nuestros clientes más grandes ha optado por tener a todos sus trabajadores en oficina porque son personas dedicadas a las ventas”.

La socia-fundadora de la constructora Gasco Correa agregó que han innovado su diseño de oficinas centrando la implementación de espacios que fomentan la interacción y conexión del equipo de trabajadores.

En sintonía con la representante de Oficinas Integrales, Gabriela Correa dijo que la sostenibilidad y la conciencia ambiental predomina en los últimos diseños de oficinas. “Por ejemplo los paneles solares es algo que muchos clientes nos piden. También para el aire acondicionado hay equipos ecoamigables”, detalló.

Agregó que entre los colores que vienen predominando en la mayoría de oficinas son los tipos de verde blanco humo.

¿Cuánto gastan las empresas? Luy Vila, socia-fundadora de Oficinas Integrales, mencionó que -para los productos no estándares- el rango de inversión sería a partir de US$ 650 a U$S 700 el metro cuadrado. “Es como cuando uno diseña su casa y puede haber una variedad de calidades. Si comienzas a utilizar materiales mucho más sofisticados o exportados que se traen solo para ese diseño pues la inversión es sobre los U$S 1,000 y U$S 1,500 el m2”.

En esa línea, la socia-fundadora de la constructora Gasco Correa, precisó que no se reporta una disminución en el monto de inversión de parte de las empresas. Así, estimpo que se reporta un aumento de 20% para la inversión en el diseño e implementación de oficinas tras la pandemia debido a que los materiales de construcción reportan una subida en sus precios.

“En un acabado intermedio sin bajar nuestra calidad de diseño de materiales en un área de 100 m2, la oficina te podría costar con acabado e ingeniería [como instalaciones eléctricas y otros servicios] entre U$S 60,000 a U$S 70,000″, explicó.

En la actualidad las oficinas son áreas más abiertas en la que se busca mayor interacción. (Foto: Gasco Correa)

¿Qué clase de materiales son los más demandados para oficinas?

La arquitecta Rossana Luy Vila comentó que para la implementación de una oficina, en la mayoría de casos, se viene usando los conglomerados de madera con enchapes de melamina. Además, explicó que hay una tendencia por reutilizar muebles. “También se está viendo mucho el revestimiento de las paredes y eso hace que el espacio sea más cálido”.

Sobre el uso de materiales, la ingeniera civil Gabriela Correa aclaró que la selección de materiales depende del manual de marca del cliente. Informó que para muebles de escritorio los clientes solicitan melamina de la marca Pelícano o un MDF que es un material más resistente.

“Si ellos nos dicen que quieren trabajar con ciertas marcas específicas de acabado pues lo cumplimos, pero si nos da la libertad de decidir y nos dan un monto tope, también les enseñamos muchos acabados que no son caros y son bonitos. Si les gusta la tonalidad de madera podemos usar un MDF que puede ser enchapado con una lámina delgadísima de madera”, mencionó la socia de Gasco Correa.

¿Se reporta crecimiento en este rubro?

En el caso de Oficinas Integrales, la compañía con presencia de más de 20 años en el mercado, han reportado un crecimiento del 30% del 2019 al 2022: brindando los servicios de desarrollo del proyecto (presentación de cómo será la oficina), implementación y mantenimiento. “Este año esperamos crecer un 5%”, añadió la ejecutiva.

Para el caso de servicio de desarrollo de proyecto, el crecimiento es de 42% desde el 2022 hasta lo que va el 2023. Respecto a las otras áreas como la implementación de obra este año año viene creciendo un 5% (comparando setiembre 2022 a setiembre 2023). Mientras que el mantenimiento aumentó la demanda en un 10%.

En tanto, Gabriela Correa, quien lidera junto a su esposo la constructora Gasco Correa, resaltó en los más de 10 años en el mercado prestan soluciones altamente rentables en el ámbito de diseño de oficinas. Detalló que del 2019 a la fecha, el servicio que prestan reporta un incremento de un 15% aproximadamente. Añadió que, a la fecha, este servicio ya fue superado en un 35% en comparación al año pasado.

¿Qué lugares de Lima, regiones y del extranjero demandan este servicio?

Rossana Luy Vila de Oficinas Integrales dijo que a la fecha vienen trabajando proyectos en San Isidro, Miraflores, Chacarilla (Surco), Ate, Lurín y Pisco (Ica). Anteriormente, prestaron sus servicios en Arequipa, Piura y Trujillo (La Libertad).

En cuanto a la expansión de su servicio a nivel internacional, la arquitecta comentó que en Argentina y Uruguay trabajan proyectos que involucra el diseño de interiores corporativos.

Por su parte, Gabriela Correa de Gasco Correa mencionó que en la capital han trabajo proyectos en Magdalena, San Isidro, Miraflores, Surco, Surquillo, San Juan de Miraflores y Callao. Respecto a su presencia en el interior del país figura Trujillo (La Libertad) donde se implementó un área de 2,000 metros cuadrados para El Británico. Agregó que también están trabajando en Huancayo, Huacho, Cusco y Puno.

Al ser consultada si la constructora apunta hacia el mercado internacional, Correa Velásquez señaló que tienen la visión no solo tener presencia en el Perú sino en otro país. “Primero estamos enfocados en crecer en el Perú, pero quisiéramos también en Latinoamérica. Creo que Ecuador y Chile serían los países de interés”, dijo.

SOBRE EL AUTOR Iveth Guzmán Castillo Ingresó al Grupo El Comercio en el mes de noviembre de 2018 y se desempeñó como redactora web del Núcleo Comunes. Actualmente escribe para Gestión. Licenciada en Periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza.