Germán Málaga, investigador principal de la Universidad Cayetano Heredia y jefe de los ensayos médicos realizados en Perú de la vacunas Sinopharm, detalló las principales características que tiene este producto, a pocas horas del arribo de 300,000 dosis que serán suministradas al personal médico y de primera línea.

“La segunda dosis está contemplado su aplicación de tres a cuatro semanas de la primera dosis. La persona se considera que está inmunizada a partir del día 35 de la primera dosis. Es decir, si se empieza a vacunar el 10 de febrero -se le añade 35 días- se espera que a partir del 17 de marzo ya está inmunizado la persona ”, explicó a TV Perú.

A reglón seguido, dijo que estar inmunizado implica -principalmente- desde e l punto de vista individual que la persona ya tiene defensas para enfrentar la infección del COVID .

“Hay que recordar que tenemos eficacias -que no se han medido todavía en Perú- de 79%. Los estudios en el Perú todavía siguen corriendo para saber la eficacia peruana. Además se va inmunizar al personal que está expuesta a la enfermedad. Lo ideal sería tener la totalidad de dosis para vacunar a todos”, añadió.

En ese sentido, remarcó que la sociedad no va estar protegida hasta que todos los ciudadanos estén vacunados.

“La vacunación funciona si y solo si, todos están vacunados. Si unos pocos son vacunados no ayudan o ayuda parcialmente”, refirió. Igualmente aclaró que el recibir la vacunas, no implica dejar de usar los implementos de bioseguridad para evitar la enfermedad.

“Lo que permite la vacuna es que las personas hagan cuadros graves de COVID, pero no evita que se pueda enfermedad o infectar a otras personas, por eso es que todos deben seguir usando los implementos de bioseguridad”.

También remarcó que la vacunas de Sinopharm son bastantes seguras.

“En ensayos clínicos, hay más de 70,000 personas que se han inoculado está vacuna sin que se hubieran reportado acciones adversas asociado a las vacunas. Además ya hay países que lo están usando de emergencia como los Emiratos Árabes, Hungría, Argentina, en la misma China donde hay más de 10 millones de persona que han recibido está vacuna”.

Agregó que tras ser suministrada se podría sentir cualquier malestar como otras vacunas como dolor local, malestar, decaimiento, fiebre que dura a lo mucho 72 horas.

“ Protege al 100% de casos severos de COVID ”, dijo.

El especialista consideró -además- que es poco probable que con el primer lote y sobre todo a tiempo, se puede inmunizar a los miembros de mesa para las elecciones 2021.

“Los tiempos no calzan, ya que 15 días antes los miembros de mesa, a más tardar el 30 de marzo deberían recibir su segunda dosis por lo que deberían llegar en los próximos 4 semanas las vacunas para inmunizar a todos los miembros de mesa”.

Ante ello consideró que se debería tener campañas masivas para comprar más vacunas e inmunizar a los miembros de mesa en los plazos previstos. Igualmente precisó que mientras la población no este vacunada habrá una tercera ola.

“En el peor escenario es posible que pasemos el Bicentenario en cuarentena por la tercera ola, que son más rápidas”.

“Tenemos que estar vacunados masivamente para que no vengan más olas y en cuento a las nuevas variantes aún no se sabe, las vacunas podrían no perder la eficacia a las nuevas variantes debido a que cuando usan el virus activo el anticuerpo es más fuerte. Las vacunas están hechas para generar anticuerpos contra las espigas por lo que teóricamente podrían enfrentar las nuevas variantes”.

Acotó -por último- que las vacunas reducen el riesgo en 100% las muertes y la forma severa del COVID; tampoco se han registrado muertes por efectos de las vacunas y tienen la capacidad de reducir los contagios .

Las únicas vacunas que se podrían intercambiar son la Pfizer y Moderna. “No se recomienda intercambiar las vacunas”.

-Quienes serán vacunados-

Fase I:

- Toda persona que presta servicios, independientemente de la naturaleza de su vínculo laboral o contractual, en las diferentes instancias del sector salud.

- Personal de las Fuerzas Armadas y Policiales

- Bomberos

- Cruz Roja

- Personal de seguridad

- Serenazgo

- Brigadistas

- Personal de limpieza

- Estudiantes de la salud

- Miembros de las mesas electorales

Si estás dentro de estos grupos, debes saber:

- Los trabajadores de salud se vacunarán en los establecimientos de salud donde laboran.

- Los estudiantes de la salud, en los establecimientos de salud donde realizan sus prácticas.

- Los trabajadores de limpieza, seguridad, y otros, serán vacunados en el establecimiento donde laboran.

- El personal de las Fuerzas Armadas y Policiales coordinará con el Minsa o Essalud, las fechas de vacunación correspondiente.

Fase II:

- Adultos mayores de 60 años a más

- Personas con comorbilidad a priorizar.

- Población de comunidades nativas o indígenas

- Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y a las personas privadas de su libertad

Si estás dentro de estos grupos, ten presente que el Minsa organizará días exclusivos de vacunación para adultos mayores y personas con enfermedades crónicas en los establecimientos de salud. La población indígena será vacunada a través de brigadas itinerantes.

Fase III:

- Personas de 18 a 59 años que lo soliciten

Si estás en este grupo podrás vacunarte voluntariamente en los puntos de vacunación que el centro de salud más cercano a tu domicilio determine.