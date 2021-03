El ministro de Salud, Óscar Ugarte, afirmó que no se continuará con el uso de la ivermectina en la prevención o el tratamiento del coronavirus por fuera de ensayos clínicos controlados. El anuncio lo hizo días después de que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) desaconsejó la utilización del antiparasitario.

Desde el distrito de San Martín de Porres, el titular del Minsa remarcó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) detalló que existen estudios que revelan que no existe un efecto positivo cuando se usa la ivermectina. “La información oficial de la propia OMS es que hay trabajos que demuestran que no tiene el efecto positivo que se suponía que podía tener. Nosotros nos vamos a seguir rigiendo por las normas internacionales y las recomendaciones de los órganos competentes”, dijo en diálogo a la prensa.

Al ser consultado si el Minsa avalará continuar con su uso respondió: “No, lo que dice la OMS es que no tiene utilidad por lo tanto no vamos continuar”, indicó en declaraciones transmitidas por Canal N.

La agencia EFE recogió esta semana las declaraciones de Janet Diaz, jefa del equipo clínico a cargo de la respuesta contra el COVID-19 de la OMS. La especialista dijo que la OMS emitirá la próxima semana sus recomendaciones sobre el uso de la ivermectina. “Reunimos a expertos para analizar las evidencias y deberíamos finalizar las recomendaciones a comienzos de la próxima semana”, señaló Diaz.

El último martes, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, se pronunció respecto a la recomendación de EMA y recordó que el uso de este medicamente solo ocurre cuando el médico lo prescribe o lo recomienda un profesional de la salud al paciente para su tratamiento. contra la COVID-19.

“En el caso de la ivermectina, en el caso peruano, se viene utilizando hace más o menos un año con bastante regularidad, sin embargo, en las disposiciones del Ministerio de Salud han dejado en claro que si un médico lo recomienda, dependerá del perfil del paciente, de las condiciones que tenga, pero siempre bajo prescripción médica”, remarcó a Canal N.

La posición de la EMA

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) desaconsejó la utilización del antiparasitario ivermectina en la prevención o el tratamiento del coronavirus por fuera de ensayos clínicos controlados. La EMA “concluyó que los datos disponibles no apoyan su uso para el COVID-19 por fuera de ensayos clínicos”, informó la agencia con sede en Ámsterdam en un comunicado.

Otros estudios “son necesarios para sacar conclusiones sobre la eficacia y la inocuidad del producto en la prevención y el tratamiento del COVID-19”, agregó la EMA.

La eficacia de la ivermectina contra el coronavirus, a veces presentada en las redes sociales como remedio “milagro”, no está demostrada científicamente. El empleo de esa medicina como tratamiento contra el COVID-19 no es autorizado en la Unión Europea, y la EMA no recibió “ninguna petición para tal utilización”, precisó el regulador europeo.

En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su siglas en inglés) señaló el pasado 11 de marzo que no ha aprobado el uso de la ivermectina para tratar o prevenir el COVID-19 en los seres humanos. “La ivermectina no es un antiviral (un medicamento para tratar los virus)”, precisó.