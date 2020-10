El Ministerio de Salud publicó –en la víspera– el Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus en la que se establece que se planea inmunizar a 22.2 millones de peruanos en tres fases: primero al personal de salud y fuerzas armadas y policiales; luego a personas comorbilidad y por último a las personas sin enfermedades preexistentes.

Un dato que llama la atención es que –desde el Ejecutivo– se pretendería inmunizar al 70% de la población.

¿Porqué no se incluye a los 32 millones de peruanos? Ante la dificultad que supondrá la disponibilidad de la vacuna, lo que se buscaría es priorizar la continuidad de los servicios básicos (vacunando al personal de salud, primero) y salvaguardar la vida de las personas que puedan fallecer si se contagian de COVID-19 (vacunándolos en la segunda fase), explicó el exministro de Salud, Abel Salinas.

Añadió que los 22.2 millones de inmunizaciones que se pretende alcanzar sale de la siguiente deducción: 1.2 millones corresponde al personal de salud, policial, serenazgo, servicios, entre otras actividades esenciales.

Mientras que los otros 6.3 millones son los de alto riesgo como son los adultos mayores, diabéticos, hipertensos o con sobrepeso. “Este grupo es el que tiene el mayor riesgo muerte y por lo tanto, en esta fase, se va a tratar de disminuir esta posibilidad”, precisó.

A lo que se añade (en la último fase) 15 millones de peruanos sin enfermedades preexistentes.

“Lo que se busca (en esta fase) es que no se contagien, no hagan enfermedad”. “Si este 22.2 millones de inmunizaciones lo multiplicamos por dos dosis (que parece demandará la vacuna) son 45 millones de dosis y si le añadimos la pérdida en los frascos (por almacenamiento o mala manipulación) –que puede rodear entre el 10% al 20%– necesitaríamos 50 millones de dosis que no es fácil de conseguir en el mundo” .

“Debería quedar claro –en la población– que el propósito de la vacuna es evitar muertes, no el contagio por lo que se priorizará a los más vulnerables ante ello se apunta a esta cantidad de personas” .

-Distancia entre fases-

Otra detalle del documento del Minsa es que no se especifica el tiempo entre cada fase ni cuándo tiempo tomará en promedio cada fase.

Sobre el particular, Salinas consideró que –en el mejor de los escenarios– la primera fase podría tomar entre 2 a 3 meses, tomando en cuenta que se tiene identificado tanto al personal de salud como de las Fuerzas Armadas y policiales.

“El tiempo entre fases es variable dado que aún no tenemos disponibles las vacunas por lo que no es posible precisar cuánto tiempo podría tomar cada fase. No obstante, podría prever que la primera fase no debería tomar entre dos a tres semanas".

La segunda fase será –en opinión de Salinas– un gran reto en su ejecución tomando en cuenta que se carece de un registro de personas comorbilidad ya sea por diabetes e hipertensión ya que peruanos desconocen que lo padecen.

“La fase dos es la que probablemente va a tomar varios meses tomando en cuenta que no hay registro de personas comorbilidad y la última (tercera fase) será en el segundo año de vacunación, la que probablemente sea (si es que las vacunas llegan el 2021) el 2022. Esos son los escenarios posibles, en el mejor de los escenarios”, acotó.

Noticia en desarrollo