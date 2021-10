Ante una eventual tercera ola de coronavirus en el país, el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), Carlos Lescano, informó que a la fecha se reporta que el 50% de las camas UCI para pacientes COVID-19 están libres.

Señaló que el 90% de pacientes que ocupan estos espacios son personas adultas cuyas edades fluctúan entre los 30 y 40 años.

“Todavía estamos en una fase de espera con niveles bajos de pacientes que requieren cuidados intensivos. Hablando específicamente de todas las camas críticas disponibles a nivel nacional mas o menos para COVID-19, el 50% están libres a nivel nacional, de las camas críticas ”, señaló en dialogo con Canal N.

Lescano explicó que la mayoría de los pacientes que permanecen internados por un cuadro crítico de esta enfermedad no han recibido ninguna de las dosis de vacuna contra el COVID-19.

“Como habíamos reportado anteriormente, más o menos el 90% de los pacientes que están en UCI son los que no tienen de las dos dosis. Esto ha sido confirmado por un último reporte que ha dado el Ministerio de Salud. Maso menos es un 2% y 3 % de pacientes que sí tienen las dos dosis. Actualmente la edad promedio de UCI en adultos está entre 30 y 40 años”, señaló.

Al ser consultado respecto a las ciudades, provincias o regiones “críticas” que reportan mayor cantidad de pacientes en UCI a causa del COVID-19, el presidente de la Sopemi mencionó que figuran Piura, Chincha (Ica) y Ucayali.

“Ahí están teniendo incremento de pacientes que requieren UCI y están empezando a ocupar las camas libres, pero todavía no tenemos la famosa lista de espera que teníamos tanto en la primera como en la segunda ola cuando teníamos los niveles más elevados”, aclaró.

También Lescano aclaró que no existe ningún departamento en el país en donde se reporte una totalidad de ocupación de camas UCI por esta enfermedad. Sin embargo, indicó que en Lima, se ha optado porque estos espacios sean ocupados por personas que sufren de otras enfermedades.

“Maso menos el porcentaje de camas desocupadas para atender pacientes críticos está fluctuando entre el 25% y 50%. No tenemos un departamento donde hay totalmente copadas las camas con pacientes COVID-19 . Lo que está ocurriendo en hospitales referenciales en Lima es que estas camas que atendían a pacientes COVID-19, ya no están siendo copadas por ellos, ahora han pasado a atender pacientes no COVID”, acotó.

El último reporte del Ministerio de Salud indica que se elevó a 199,703 la cifra de fallecidos por coronavirus en el Perú.

Además, informó que el número total de personas infectadas llega a 2′184,676.

