Una intensa congestión vehicular se registra esta mañana en el circuito de playas de la Costa Verde, a la altura de la subida Marbella, en el distrito de Magdalena del Mar, debido a la volcadura de una furgoneta que transportaba material reciclado y cuyo copiloto falleció.

De acuerdo a imágenes difundidas en redes sociales, el accidente también comprometió a otros vehículos que transitaban por la zona y dejó dos personas heridas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche del lunes 16 de noviembre, cuando la unidad que se desplazaba en dirección al Callao perdió el control y terminó volcada en medio de la vía, esparciendo la carga que transportaba sobre la pista.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, la furgoneta habría estado realizando movimientos en zigzag antes de volcarse. Algunos testigos señalaron que una motocicleta que circulaba delante pudo haberle cerrado el paso, mientras que otros no descartaron que el accidente se produjera por exceso de velocidad. Las causas serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes.

La volcadura también afectó a otros vehículos. Algunas unidades que transitaban por el carril contrario, en dirección a Miraflores, chocaron entre sí y sufrieron daños en sus estructuras, mientras que otro automóvil resultó comprometido durante la secuencia del accidente.

La víctima mortal fue identificada como Giuseppe Gallo Dioses, quien, según información proporcionada por sus familiares, viajaba como copiloto en la furgoneta. Los otros dos ocupantes sobrevivieron al impacto y fueron trasladados a un establecimiento de salud debido a las lesiones sufridas.

Hasta esta mañana, la unidad siniestrada permanece volcada en medio de la vía y todavía no ha sido retirada, lo que mantiene restringida la circulación en ambos sentidos y genera largas filas de vehículos.

En tanto, personal de la Municipalidad realiza labores de limpieza debido a que el material reciclado quedó disperso sobre la calzada.

Los vehículos que descienden por la bajada Marbella y se dirigen al Callao son desviados hacia el lado derecho de la vía, mientras que el tránsito con dirección a Miraflores permanece cerrado en este tramo y los conductores deben utilizar la vía auxiliar.

Las autoridades solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades.

Se recomienda a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras continúan las labores de limpieza y retiro de la furgoneta.